Cierre de Colonias y Cerros: Padres y jugadores se autoconvocan en la Liga de Fútbol
Marcelo Gadea convocó a una reunión a la misma hora.
El anuncio del Club Colonias y Cerros de dejar de participar en los Torneos Oficiales de la Liga de Fútbol de Olavarría generó un fuerte malestar entre padres y jugadores de las categorías inferiores.
Tal como viene informando En Línea Noticias, durante el fin de semana se conoció la decisión de la institución de no continuar en las competencias oficiales de la LFO. Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto fue la forma en la que los jugadores fueron informados, situación que profundizó el enojo de las familias.
En ese contexto, padres y jugadores convocaron a una autoconvocatoria para este lunes a las 19 horas en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría.
“Hoy nos toca a Colonias y Cerros, mañana puede ser otro club. Acompáñennos”, expresa el mensaje difundido para sumar adhesiones.
En paralelo, Marcelo Gadea, referente de Colonias y Cerros, convocó a padres y jugadores a una reunión para este mismo lunes a las 19 horas en la Casa del Deporte, con el objetivo de explicar la decisión adoptada por la institución.
«No se van a quedar tirados»
El fin de semana se viralizó un video donde uno de los técnicos de inferiores daba cuenta de la decisión de Marcelo Gadea de ponerle fin a la vida del club Colonias y Cerro.
«No se van a quedar tirados», dijo el integrante del cuerpo técnico anunciando la decisión jugadores que forman parte de la 7ma y 8va división.
«Yo le voy a conseguir club», dijo el técnico quien reconoció que deberían pagar el pase que significaría ingresar a otra institución.
«En las malas, que quedan poquitos, yo estoy con ustedes. Sin jugar no se va a quedar ninguno de ustedes», agregó el técnico.