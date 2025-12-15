Cierre de Colonias y Cerros: Padres y jugadores se autoconvocan en la Liga de Fútbol

El anuncio del Club Colonias y Cerros de dejar de participar en los Torneos Oficiales de la Liga de Fútbol de Olavarría generó un fuerte malestar entre padres y jugadores de las categorías inferiores.

Tal como viene informando En Línea Noticias, durante el fin de semana se conoció la decisión de la institución de no continuar en las competencias oficiales de la LFO. Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto fue la forma en la que los jugadores fueron informados, situación que profundizó el enojo de las familias.

En ese contexto, padres y jugadores convocaron a una autoconvocatoria para este lunes a las 19 horas en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría.



“Hoy nos toca a Colonias y Cerros, mañana puede ser otro club. Acompáñennos”, expresa el mensaje difundido para sumar adhesiones.

En paralelo, Marcelo Gadea, referente de Colonias y Cerros, convocó a padres y jugadores a una reunión para este mismo lunes a las 19 horas en la Casa del Deporte, con el objetivo de explicar la decisión adoptada por la institución.