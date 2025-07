Cierre de listas / Nicolás Zampini y María Eugenia Dumerauf encabezan la lista de concejales del mileismo de Olavarría

La Libertad Avanza y el PRO de Olavarría confirmaron la lista de concejales que competirá en las próximas elecciones del 7 de septiembre: Nicolás Zampini y María Eugenia Dumerauf encabezan la nómina.

Más atrás aparecen algunos dirigentes que aportó el PRO, en el marco del acuerdo entre ambas fuerzas.

«Una generación que elige creer»

En la mañana de este domingo de manera oficial y a través del área de prensa del espacio político se conoció la lista completa de candidatos y se indicó, «en tiempos donde la política se encuentra desgastada, cuando el descreimiento parece haberse instalado como norma, un grupo de jóvenes en nuestra ciudad decidió no resignarse. Contra todo pronóstico y a pesar de los tropiezos propios de

cualquier vecino, eligen involucrarse. Eligen creer.»

Desde LLA-PRO aseguran que estos candidatos, «no traen apellidos pesados ni estructuras heredadas. No deben favores. No responden a los vicios de siempre. Vienen con algo que parece simple pero es

profundamente revolucionario: claridad moral. Una forma distinta de mirar el poder, sin cinismo ni cálculo frío.»

En el comunicado donde se da conocer la lista de manera oficial, indicaron «se presentan como jóvenes responsables, conscientes del desafío. No desde la ingenuidad, sino desde la convicción de que gobernar exige compromiso real. Que no alcanza con tener buenas intenciones: hace falta trabajo, cercanía y decisión. Su apuesta es, en definitiva, una forma de esperanza activa. Una que no se grita desde

afuera, sino que se construye desde adentro, paso a paso. Una esperanza que no se vende como eslogan, sino que se vive como actitud diaria.»

En la misma línea, se indicó «no se presentan como «la juventud» en abstracto. Se presentan como ciudadanos. Como parte de una comunidad que necesita renovación, no solo de caras, sino de lógicas. Porque el verdadero cambio no está en la edad, sino en la forma de hacer. Y eso —cuando es honesto— se nota.»

«La Libertad Avanza de nuestra ciudad sigue eligiendo creer, pensar y apostar al futuro, considerando que los jóvenes son quienes deben involucrarse de lleno a la política para producir un cambio es de la raíz», remata el comunicado.

Nicolás Zampini y María Eugenia Dumerauf

La Libertad Avanza, en acuerdo con el PRO, contó más sobre sus dos primeros candidatos a concejales: Nicolás Zampini y María Eugenia Dumerauf.

Nicolás Zampini tiene 29 años y es abogado. Vive en Olavarría. Formó parte de un emprendimiento familiar, una panadería. Estudio abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Padre de una nena y casado.

En segundo lugar, María Eugenia Dumerauf. Tiene 31 años, es vecina de la localidad de Sierras Bayas. Está casada y tiene dos hijas. Se desempeña de comerciante.

La lista completa

A continuación la lista completa de candidatos y candidatas de La Libertad Avanza de Olavarría.

1. Zampini Nicolas

2. Dumerauf María Eugenia

3 Quinteros Videla Marcelino

4. Islas Luciana Vanesa

5. Alem Federico

6. Odello Noelia Paola

7. Ripoll Carlos Roberto

8. Guevara Elida Viviana

9. Cajen Federico Alfredo

10. Aramburu Alberdi, María Eugenia

Candidatos a Consejeros Escolares

1. Carneri Marcelo Javier

2. Salvador María Laura

3, Mussi Marcelo David

4. Olivera María de los Ángeles