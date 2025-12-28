Cinco minutos que salvan tus vacaciones: ¿Cómo no caer en la trampa de las reservas falsas?

Por Lucas Moyano, Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital. Autor del Libro Ciberdelitos, ¿como investigar en entornos digitales?. Ediciones 1 y 2 editorial Hammurabi.

Llega el verano y, con él, la ilusión de ese descanso tan merecido después de un año de mucho esfuerzo. Queremos relajarnos, buscar una linda cabaña, un hotel frente al mar o un departamento acogedor. Pero lamentablemente, en esta época también se activa «la otra temporada»: la de los estafadores que se aprovechan de nuestra buena fe y de nuestras ganas de descansar.

En las últimas semanas, he recibido comentarios de vecinos que, con mucho dolor, cuentan cómo el sueño de las vacaciones se convirtió en una pesadilla económica. No son personas «ingenuas»; son trabajadores que fueron engañados por delincuentes que hoy utilizan herramientas muy profesionales.

Los sitios falsos ya no son fáciles de detectar a simple vista: usan fotos hermosas, lenguaje amable y una presión constante para que «no pierdas la oportunidad».

La urgencia: la mejor amiga del estafador

El estafador no te ataca con tecnología compleja, te ataca con la urgencia. Te dicen que «es la última unidad disponible» o que «hay otros interesados», para que transfieras ya mismo sin pensar. Mi consejo es simple pero vital: parar la pelota.

Antes de dar el «clic» final o realizar esa transferencia, tomate cinco minutos para seguir este checklist de seguridad:

Escribí vos la dirección: Nunca entres a una web de reservas desde un link que te mandaron por WhatsApp o que viste en una publicidad de redes sociales. Escribí la dirección oficial directamente en tu navegador.

Ojo con los detalles del nombre: Los delincuentes clonan sitios web casi idénticos, pero suelen cambiar una letra o agregar un punto extra en la dirección (dominio). Mirá la barra de direcciones con lupa.

Google Maps es tu aliado: Buscá el alojamiento en Google Maps. Mirá si las fotos coinciden, leé los comentarios de otros usuarios y, sobre todo, verificá si el link que figura en Maps es el mismo que estás usando.

Desconfiá de la transferencia directa: Si un sitio de reservas conocido te pide que salgas de su plataforma para hacer una transferencia bancaria directa «por afuera», encendé todas las alarmas. Es la señal más clara de un posible fraude.

Documentá todo: Captura de pantalla de la oferta, de la conversación y del sitio. No borres las conversaciones. Si algo sale mal, esa es tu evidencia.

Cuidarnos entre todos

La ciberseguridad no es solo un tema de contraseñas, es un tema de comunidad. Si ves una oferta que parece demasiado buena para ser cierta, probablemente no lo sea. Si tenés un familiar o amigo que está por reservar, compartí este mensaje con ellos.

Cinco minutos de verificación pueden salvar tus ahorros y, lo más importante, la tranquilidad de tu familia. No permitamos que los delincuentes se queden con nuestro descanso.

Cuidémonos. En la red, el mejor antivirus siempre vas a ser vos.

Que tengas Feliz Año y Lindas Vacaciones!