Clausura de un geriatrico: el comunicado del municipio

El Ministerio de Salud de la Provincia dispuso este lunes la clausura de la residencia de larga estadía para personas mayores denominada “Jardín de los abuelos”, ubicada en el barrio Mariano Moreno de Olavarría.

Según informaron desde el Municipio de Olavarría, la institución presentaba “diversas infracciones” y no había cumplido con las readecuaciones solicitadas previamente por las autoridades. Por este motivo, el titular del establecimiento ya contaba con sanciones emitidas por la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria.

A raíz de la medida adoptada por la cartera de salud bonaerense, se activó un protocolo local para asistir a las personas que residían en el lugar. “A pedido del Ministerio se trabaja con un equipo interdisciplinario con profesionales del área de Salud y Desarrollo Social municipal en la tarea de acompañar el procedimiento y ponerse en contacto con los familiares de las personas residentes”, detalló el comunicado oficial.

El estado de las residencias en Olavarría

Desde el gobierno local recordaron que en junio de 2025 se puso en marcha el Programa de Acompañamiento a Residencias de Larga Estadía. A través de este relevamiento, se estableció que en el partido de Olavarría funciona un “total de 45 residencias”.

Respecto a la situación administrativa de estos espacios, el informe municipal precisa que “13 se encuentran tramitando la habilitación y 2 ya fueron habilitadas”, mientras que sobre las instituciones restantes se indicó que están “siendo acompañadas para iniciar o completar el trámite”.