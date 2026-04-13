Clausuran una residencia geriátrica en el barrio Mariano Moreno
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires encabeza este lunes un procedimiento de clausura en una residencia geriátrica ubicada en el barrio Mariano Moreno. El operativo comenzó a las 7:30 en el inmueble situado en Rufino Fal al 2700, entre Rivadavia y Vicente López.
La medida fue ejecutada con la colaboración de personal de la Municipalidad de Olavarría. Según los datos obtenidos, la notificación a los titulares del establecimiento responde al incumplimiento de reiterados pedidos de mejoras en las condiciones del lugar para su funcionamiento legal.
A partir de la clausura, personal del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Social local iniciaron las tareas para contactar a los familiares de los residentes. El objetivo de estas comunicaciones es coordinar la reubicación de los adultos mayores que se encontraban en el lugar.
El procedimiento se desarrolla con discreción y, hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades intervinientes sobre el destino final de los residentes o el plazo de la sanción.