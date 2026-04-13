Clausuran una residencia geriátrica en el barrio Mariano Moreno

​El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires encabeza este lunes un procedimiento de clausura en una residencia geriátrica ubicada en el barrio Mariano Moreno. El operativo comenzó a las 7:30 en el inmueble situado en Rufino Fal al 2700, entre Rivadavia y Vicente López.

​La medida fue ejecutada con la colaboración de personal de la Municipalidad de Olavarría. Según los datos obtenidos, la notificación a los titulares del establecimiento responde al incumplimiento de reiterados pedidos de mejoras en las condiciones del lugar para su funcionamiento legal.

​A partir de la clausura, personal del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Social local iniciaron las tareas para contactar a los familiares de los residentes. El objetivo de estas comunicaciones es coordinar la reubicación de los adultos mayores que se encontraban en el lugar.

​El procedimiento se desarrolla con discreción y, hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades intervinientes sobre el destino final de los residentes o el plazo de la sanción.