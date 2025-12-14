Colonias y Cerros: Malestar entre padres y jugadores de inferiores al enterarse que el club no competirá en 2026

Ph: Ilustración.

Padres, jugadores y cuerpos técnicos de las divisiones inferiores del Club Colonias y Cerros manifestaron un fuerte malestar luego del anuncio realizado por el titular de la institución, Marcelo Gadea, sobre la decisión de no participar en 2026 en los torneos organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.

Según relataron familiares de los futbolistas, la situación se conoció de manera inesperada durante la disputa de un partido de Quinta División. De acuerdo a esos testimonios, Gadea se presentó en el lugar y comunicó que las divisiones inferiores no continuarían teniendo lugar en el club, sin que hubiera existido un aviso previo.

Padres señalaron que la noticia generó malestar entre los chicos, los entrenadores y los ayudantes de campo, quienes continuaban con la actividad cotidiana y con partidos programados. Indicaron además que muchos jugadores atravesaron ese encuentro con la sensación de que podría haber sido su último partido con la institución.

Desde el entorno de las inferiores destacaron el trabajo que realizan los cuerpos técnicos, enfocado en valores como el respeto, el compromiso y la lealtad, y expresaron que la decisión comunicada contradice ese esfuerzo sostenido en el tiempo.

También se plantearon cuestionamientos vinculados al proceso previo al anuncio. Padres afirmaron que durante meses se solicitó colaboración y aportes para sostener el proyecto deportivo y avanzar en la posibilidad de contar con un espacio propio para las categorías formativas. En ese marco, manifestaron su descontento por el destino del predio que pertenecía al Club La Tradición y que actualmente utiliza Colonias y Cerros.

Las familias reclamaron explicaciones formales y mayor claridad institucional, y pidieron que la situación se haga pública para visibilizar el impacto que la decisión tiene sobre niños, adolescentes y trabajadores del fútbol formativo.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial ampliatoria por parte de la dirigencia del club respecto a los planteos realizados por los padres.