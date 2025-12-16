Colonias y Cerros: Se conformará una comisión directiva y la institución seguirá funcionando

Foto: Desayuno Con Noticias

Este lunes por la tarde en la Casa del Deporte se realizó una reunión encabezada por Marcelo Gadea y de la que tomaron parte padres y jugadores vinculados con Colonias y Cerros.

Luego del anuncio del fin de semana, que Colonias y Cerros dejaría de formar parte de los torneos oficiales de la Liga de Fútbol se generó un fuerte malestar aunque la sangre no habría llegado al río.

En la reunión de este lunes se confirmó la continuidad de CyC aunque para eso se conformará una Comisión Directiva que liderará la institución.

En los próximos días quedará definida la continuidad de la institución a nivel de directivos quienes además tendrán la responsabilidad, entre otras cosas, de presentar balances y trámites estatutarios.