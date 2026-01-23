Comenzaron obras de refuerzo en un sector del arroyo Tapalqué

El Municipio de Olavarría informó que durante la jornada de este viernes se iniciaron trabajos de refuerzo en la ladera del arroyo Tapalqué, a la altura del puente de la calle Hornos.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se explicó que las tareas apuntan a fortalecer el sector donde, como consecuencia de las últimas crecidas del arroyo, se produjo el desmoronamiento de un muro de contención.

En una primera etapa, y de manera similar a lo realizado previamente en la ladera opuesta, se lleva adelante el volcado y la posterior distribución de bloques de hormigón de distintos tamaños.

Una vez finalizada esa instancia, se avanzará con el relleno de tierra y la incorporación de cobertura vegetal, con el objetivo de amortiguar el impacto de eventuales crecidas del caudal del arroyo Tapalqué.

Por último, desde el Municipio se solicitó la colaboración y responsabilidad de las personas que circulen por el sector mientras se desarrollan los trabajos.