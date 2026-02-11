Comenzó la obra de extensión de la red de gas en Villa Aurora Sur

Este martes se inició la obra de construcción de extensiones de la red de distribución de gas en el barrio Villa Aurora Sur, una intervención de infraestructura que permitirá ampliar el servicio a un sector de la ciudad que actualmente no cuenta con esa prestación.

El proyecto contempla la extensión de la red en el área delimitada por avenida Luciano Fortabat, calle 157, Las Heras y Los Tulipanes, paralela al paso a nivel.

De acuerdo a lo informado, la obra alcanzará a 181 viviendas, beneficiando a las familias que residen en esa zona con un servicio esencial para el desarrollo cotidiano y urbano.

Los trabajos comenzaron con tareas de excavación y el tendido de la nueva cañería, primera etapa que permitirá avanzar con la ampliación de la red.

La iniciativa cuenta con la factibilidad técnica de Camuzzi Gas Pampeana S.A., empresa que aportará los materiales sin costo para el Municipio ni para los vecinos beneficiarios.

La ejecución está a cargo de la firma SCH Geogas y la inversión asciende a $119.240.000.