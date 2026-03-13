Cómo serán las ambulancias de alta complejidad que busca incorporar el Municipio

El pliego de la licitación pública abierta por el Municipio para sumar nuevas ambulancias al sistema de salud detalla el nivel de equipamiento que deberán tener las unidades destinadas a la atención de pacientes críticos.

El proceso prevé la adquisición de cuatro ambulancias de alta complejidad (UTIM) con un presupuesto oficial de 570 millones de pesos. Las unidades deberán ser 0 kilómetro y último modelo, preparadas para funcionar como unidades de terapia intensiva móviles.

Según las especificaciones técnicas incluidas en el pliego, cada ambulancia deberá contar con respirador portátil para adultos y pediátricos, con distintos modos de ventilación y una autonomía de batería de hasta seis horas.

Además, deberán incorporar cardiodesfibrilador multiparamétrico con función DEA, electrocardiógrafo digital y marcapasos transcutáneo, equipamiento utilizado para la atención de emergencias cardiovasculares.

Capacidad para pacientes críticos

El interior de las unidades estará diseñado para el traslado de pacientes en estado crítico. El pliego establece que la camilla principal deberá soportar hasta 300 kilos y permitir distintas posiciones clínicas utilizadas en terapia intensiva, como Fowler, Trendelenburg y decúbito dorsal.

También se prevé la instalación de panel de gases medicinales con tomas de oxígeno y sistema de aspiración, junto con cuatro tubos de oxígeno por ambulancia: dos de menor capacidad y dos de mayor volumen para garantizar autonomía durante las emergencias.

Equipamiento eléctrico y señalización

Las unidades deberán contar con un sistema eléctrico independiente del vehículo, con batería auxiliar y conversor de 12 a 220 voltios para alimentar los equipos médicos.

En materia de señalización, se exigirá barra lumínica LED, luces perimetrales de alta intensidad y sirena de gran potencia, además de sistema de megáfono para comunicación desde la cabina.

Plazo de entrega

El pliego establece que las ambulancias deberán entregarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la adjudicación y ya patentadas a nombre de la Municipalidad de Olavarría.