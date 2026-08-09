Con 300 atletas se corrió la maratón por los 100 años de Loma Negra
En la mañana de este domingo se llevó a cabo la «Carrera Paso a Paso» en el marco del centenario de la fábrica Loma Negra. El evento deportivo y comunitario reunió a cerca de 300 corredores y a un nutrido marco de público que se acercó a acompañar la jornada.
La largada tuvo lugar a las 11:00 horas desde la Plaza Libertad de la villa de Loma Negra. La propuesta contó con distancias competitivas de 5K y 10K, además de una modalidad participativa Kids diseñada para los más chicos.
La prueba deportiva estuvo organizada por Carrera Paso a Paso, fiscalizada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO) y contó con asistencia médica a cargo de TSA Emergencias Médicas. Todos los participantes recibieron su medalla finisher e hidratación, mientras que las categorías competitivas contaron con cronometraje oficial y premiación.
Principales clasificados
10K Masculino:
- Leo Landaburu
- Manuel Aramburu
- Emanuel Magallanes
- Diego Ortiz
10K Femenino:
- Nazarena Gorosito
- Yanina Clark
- Rosana Luisetti
- Marianela Fernández
- Jesica Mennon
5K Masculino:
- Malco Bulfoni
- Ezequiel Cáseres
- Alejandro González
- Fabricio Barrionuevo
- Francisco Trebuq
5K Femenino:
- Valentina Martín
- Bárbara Milán
- Mariana Baltar
- Maira Cardozo
- Natalia Dirgam