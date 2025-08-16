Con casi 170 partidos jugados, se inició el Nacional de Tenis Seniors Hauswagen en Estudiantes

Foto y fuente: Prensa Estudiantes

Con 169 partidos jugados, este viernes comenzó el Nacional de Tenis Seniors Hauswagen en Estudiantes. Un día de pura competencia con los Dobles Mixtos en todas las Categorías donde hubo un excelente nivel de partidos y el toque social como cada año, en esta nueva edición, no fue la excepción.

Las once canchas albinegras lucen de maravilla tanto para jugar con la luz de día como ya cuando oscurece con una impecable y renovada luz artificial.

Se vive un clima amistoso e ideal, donde muchos participantes toman el evento como común de encuentro por sobre lo meramente deportivo.

Destacar el gran trabajo de la Subcomisión junto a colaboradores y cancheros para todo lo que encierra este gran acontecimiento, salga de la mejor manera.

Este sábado desde las 9 hs. se comenzarán a disputar todos los Dobles de Caballeros y Damas y luego, por la noche, se realizará cena/fiesta en Hauswagen Olavarría, el Main Sponsor del Torneo.