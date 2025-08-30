Con «cupo limitado» para escritores locales comienza la convocatoria para la 29º Feria del Libro y 4º Festival del Libro

La inscripción se encuentra abierta hasta el 12 de septiembre. El evento que reviste de gran interés para la comunidad se realizará del 9 al 12 de octubre, en el Centro Cultural San José.

Desde la Municipalidad de Olavarría se dio a conocer que, del 9 al 12 de octubre en el Centro Cultural San José, se desarrollará la 29º edición de la Feria del Libro y el 4º Festival del Libro.

Este evento cultural es de gran interés para la comunidad ya que ofrece múltiples y diversas propuestas, como presentaciones, charlas, talleres, espacios lúdicos-recreativos y exposiciones.

Entre sus propuestas se encuentra la presentación de escritores locales, regionales y nacionales que ven en esta actividad la posibilidad de dar a conocer sus obras.

Para la misma, se convoca a los escritores locales que deseen participar a que se inscriban a través del siguiente formulario. La convocatoria se encuentra abierta hasta el viernes 12 de septiembre inclusive.

Se informa que el cupo de escritores seleccionados será limitado dada la programación prevista.

Una vez finalizado el período de inscripción, los organizadores se comunicarán con cada solicitante para informar si los autores quedan confirmados dentro de la programación 2025 y en tal caso cuál será el día, horario y sala de presentación, así como otras especificaciones que resulten necesarias. A la vez, los organizadores se reservan el derecho a proponer a los solicitantes la presentación conjunta y/o colectiva de obras/autores afines en el ámbito de una misma mesa.