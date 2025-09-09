Con éxito se realizó el Encuentro Deportivo de Colegios Privados en el INSRO

Imágenes de Mauricio Latorre

El Instituto de Nuestra Señora del Rosario (INSRO) fue la sede del acto de clausura y la ceremonia de premiación del 35° Encuentro Deportivo de Colegios Privados.

El evento, que reunió a diversas instituciones educativas, se llevó a cabo el viernes 5 de septiembre de 2025. La ceremonia comenzó a las 14:00 horas en el gimnasio del INSRO, donde se reconoció el esfuerzo y la dedicación de todos los deportistas que participaron en el encuentro.