Con impronta olavarriense se realizará un nuevo Mercado Bonaerenses

En Linea Noticias

Este viernes 9 de enero se realizará una nueva jornada del programa Mercados Bonaerenses en Olavarría, con una edición especial en formato “tardecita”.

La feria tendrá lugar de 19 a 22 horas en el Parque Mitre, en el sector ubicado sobre Almirante Brown y Necochea. Allí, vecinos y vecinas podrán acceder a una amplia variedad de productos elaborados por productores locales.

Durante la jornada se ofrecerán panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin TACC, alfajores artesanales y producciones agroecológicas. En esta oportunidad, se informó que no estarán presentes los camiones de pastas, lácteos y pescados.

El programa Mercados Bonaerenses es impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo promover la producción y el consumo de alimentos bonaerenses, fortaleciendo el vínculo directo entre productores y consumidores a través de ferias y mercados en distintos puntos del territorio provincial.

Desde la organización se recordó, además, que quienes se acerquen deberán llevar bolsas para realizar sus compras.

