Con operativos en Olavarría buscan a Nadia Montañez, una mujer desaparecida en Bolívar

Las fuerzas policiales de Bolívar continúan con un amplio operativo para dar con el paradero de Nadia Montañez, cuya desaparición fue denunciada por su entorno familiar el pasado 1° de enero.

Según se informó oficialmente, la familia dio aviso a la Policía alrededor de las 9:15 horas del primer día del año, indicando que la mujer se había ausentado de su domicilio cerca de las 7:00 de la mañana de ese mismo día.

A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda de personas, con la intervención de todas las dependencias policiales locales y la colaboración de reparticiones de distritos vecinos.

Desde el inicio del operativo se mantienen entrevistas permanentes con familiares y personas del círculo cercano, quienes aportan información e hipótesis que son evaluadas de manera inmediata con el objetivo de lograr su localización. Todas las tareas se desarrollan bajo directivas de la Fiscalía de Bolívar y se encuentran debidamente judicializadas.

La búsqueda de Nadia Montañez fue inscripta en los sistemas provinciales y federales de personas buscadas, lo que permite que cualquier identificación genere una alerta automática al ámbito judicial.

En el marco de la investigación, surgió un testimonio que indica que la mujer habría manifestado su intención de finalizar la relación con su actual pareja, con quien convivía en una vivienda ubicada sobre calle Sáenz Peña de la ciudad de Bolívar.

Asimismo, el análisis de más de veinte registros de cámaras de seguridad —entre dispositivos domiciliarios, cámaras comerciales y del Centro de Monitoreo— permitió reconstruir parte de su recorrido. En las imágenes se observa que la mujer se desplazaba a pie, llevando un bolso de mano, sin ser seguida ni acompañada. El trayecto registrado comienza en su domicilio y continúa por Juan Manuel de Rosas, Borges, avenida Tres de Febrero, Viamonte, Barrio Melitona, calle Simón Bolívar, avenida Calfucurá y colectora Ramón Carrillo, hasta llegar a la prolongación de calle Las Heras, en dirección a la ruta nacional 226, sentido Bolívar–Olavarría.

En paralelo, y a partir de datos aportados por vecinos al entorno familiar, se recibió el testimonio de una vecina de la ciudad de Olavarría. La mujer fue entrevistada por personal de la Sub DDI y manifestó conocer a Nadia Montañez de cuando residía en esa ciudad. Además, indicó haberla visto el 1° de enero, entre las 20 y 21 horas, en un barrio periférico de Olavarría, caminando y acompañada por otra persona.

Ante esta información, las tareas investigativas se intensificaron tanto en Bolívar como en Olavarría. En esta última ciudad ya trabaja un grupo de la Sub DDI Bolívar junto a personal del GTO de la comisaría de Bolívar y de la Subsecretaría de Protección Ciudadana municipal, realizando relevamientos, análisis de registros fílmicos y entrevistas al entorno familiar.

La investigación continúa en curso.