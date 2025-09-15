Con un multitudinario festejo, Recalde celebró sus 114 años

Recalde celebró su 114° aniversario con un multitudinario festejo que se extendió durante la jornada de este domingo. En un día totalmente soleado, la localidad se vistió de fiesta y tradición en cada rincón.

Las actividades comenzaron rondando las 12 horas del mediodía, en las inmediaciones de la Plaza Damián Recalde, con el tradicional desfile de instituciones. Del mismo participaron el Jardín de Infantes Nº 910. “Rosario Vera Peñaloza”, la Escuela Primaria N°10 “Martín Miguel de Güemes”, Escuela Secundaria N°19 “Veteranas de Malvinas”, Veteranos de Malvinas, Asociación Civil El Cauquén, Asociación Civil Recalde Amanece. Posteriormente, se realizó el acto protocolar.

Seguidamente, todo se trasladó a la carpa ubicada en el Club Atlético y Social de Recalde, donde se encontraban los stands gastronómicos y el escenario principal. Allí, el intendente Maximiliano Wesner compartió un almuerzo con toda la comunidad de la localidad.

Luego, hubo intervenciones artísticas con música popular y danzas tradicionales. La grilla inició con la actuación del grupo La Diferente y diferentes peñas El Cauquén, Espigas Baila Folklore, Recalde Amanece.

Previo al corte de la torta aniversario, Wesner transmitió unas palabras a todos los presentes. En este sentido, el Jefe Comunal expresó que “es un placer y un honor poder acompañar los 114 años de esta hermosa localidad, el corazón ganadero del Partido de Olavarría”.

“Podemos ver que aquí se entrelaza la producción, la cultura, se echan raíces. Sin lugar a dudas que Recalde crece”, señaló y agradeció “al equipo de la Delegación Municipal que siempre está colaborando y a la Comisión que ha organizado este festejo”.

Al finalizar las palabras del Intendente, se procedió a la entrega de reconocimientos a personalidades destacadas de la localidad por su aporte con la comunidad. Así, recibieron su distinción Miguel Ángel Mónaco, Yamila Salinas, Elida Pellegrini, Norma Pellegrini, Celia Barragán, Liliana Medici y Walter Almeira. Luego, se realizó el correspondiente corte de torta aniversario.

La celebración de los 114 años de Recalde finalizó con las presentaciones artísticas de Martín Barraza, Juan Echegoyen, Yanina Dotzel, Los Kumbieros, y el cierre con La Diferente.