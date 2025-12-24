Con una gran fiesta y un fuerte respaldo comunitario, Papá Noel llegó a Loma Negra

La localidad de Loma Negra vivió este martes una noche cargada de magia y emoción con la tradicional llegada de Papá Noel en su trineo. El evento, que contó con la conducción de Cristian Di Pino, fue organizado por la Comisión de Damas «Por la sonrisa de un niño», quienes destacaron el trabajo realizado durante todo el año para concretar este festejo que reunió a familias de toda la zona.

La jornada incluyó la presentación de un emotivo pesebre viviente a cargo de Monseñor Oscar Sarlinga, de la Parroquia Santa Elena, junto con grupos pastorales y laicos. Además, el público pudo disfrutar de una plaza totalmente iluminada y decorada, fruto del esfuerzo colectivo de vecinos e instituciones locales.

Una inversión histórica para la comunidad

Desde la organización resaltaron el enorme apoyo económico recibido para alcanzar los objetivos de este año. Según informaron, se invirtieron más de $17.000.000, recaudados principalmente a través del «bono grande» y la colaboración constante de los comercios de la villa. Este fondo permitió no solo la realización del evento, sino también la entrega de juguetes que fueron trasladados gratuitamente desde Capital Federal por la empresa Logística VW.

Reconocimientos y agradecimientos

Durante el desarrollo de la fiesta, se hizo especial mención al acompañamiento del Intendente Municipal, Maximiliano Wesner, la Secretaria de Cultura, Sofía Arévalo, y el Delegado Municipal, Gabriel Suburu. También se reconoció la labor de figuras clave como Pablo Arenzo, responsable de la fiesta, y Ruli Landi, quien como cada año personifica al «duende» que traslada el trineo.

La Comisión de Damas extendió su agradecimiento a una larga lista de instituciones y colaboradores, entre los que se encuentran el Club Social y Deportivo Loma Negra, el Club de Pesca, la seccional AOMA Olavarría, Coopelectric, el Grupo Scout Santa Elena y el Principal Oficial Cristian Arragone.

El evento cerró con la alegría de los más pequeños, reafirmando el compromiso de los vecinos de Loma Negra por mantener viva una tradición que, año tras año, fortalece los lazos comunitarios en vísperas de la Navidad.

(En Línea Noticias)