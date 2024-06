Concejales mileistas y su propuesta para la vuelta de las Olimpiadas Estudiantiles

Concejales de La Libertad Avanza de Olavarría dieron a conocer su proyecto con el objetivo de lograr que vuelvan a realizarse las Olimpiadas Estudiantiles en nuestra ciudad. Indicaron que el proyecto de Ordenanza será presentado este martes en la Mesa de Entradas del HCD para que luego se inicie el debate en comisiones.

Si bien en la conferencia de prensa, realizada en la Sala de Reuniones del Concejo Deliberante, estuvieron todos los integrantes de la bancada opositora, el concejal Oliver Gamondi fue el único orador y aseguró que este proyecto para promover el regreso de las Olimpiadas “es un proyecto que hace mucho tiempo la sociedad de olavarriense estaba esperando, sobre todo la comunidad juvenil.”

En el introito de la rueda de prensa el concejal liberal y libertario señaló que el próximo año se cumplirán dos décadas desde la última edición de las Olimpiadas y en este sentido expresó: “es hora que la clase política vuelva a dar la discusión de qué hacemos con esto: si las volvemos a realizar o no.”

Oliver Gamondi haciendo valer su rol de médico, desarrolló algunos de los motivos que a criterio del espacio político justifican dar el debate sobre el regreso de las Olimpiadas. “Desde hace mucho tiempo, desde el año 2018 aproximadamente, estamos viendo en las guardias, en los consultorios, situaciones bastante complicadas relacionadas con la juventud”, empezó diciendo y ejemplificó: “vemos que los chicos acuden a las guardias con ataques de pánico, con situaciones de intentos de suicidio, con adicciones. Situaciones muy complejas.”

Frente a este escenario, el concejal liberal y libertario dijo, “está situación nos lleva a replantearnos qué es lo que está pasando, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué los chicos están sufriendo tanto.”

En este marco sostuvo: “se ve que la sociedad ha perdido muchas cosas y una de las cosas que ha perdido han sido las fiestas, han sido los espacios de encuentro, y dentro de todos esos espacios de encuentro, uno de los ejemplos más elocuentes y más importantes son las Olimpiadas Estudiantiles.”

El concejal se remontó a sus años de estudiante secundario y al hecho de haber tomado parte de las Olimpiadas y dijo: “para aquellos que las vivimos, aquellos que pudimos formar parte o de un equipo o estar del lado de la hinchada, eran eventos hermosos. La verdad, que nos unían y que nos hacían formar parte de algo. Me parece que es importante volver a recuperarlo.”

Oliver Gamondi afirmó que no hay “demasiadas excusas para no volverlas a hacer.

Sobre el trabajo legislativo que vienen llevando adelante alrededor de está iniciativa, Oliver Gamondi calificó al proyecto de Ordenanza “como un proyecto bien completo” y dijo, “nosotros lo que hicimos fue redactar un proyecto, que la verdad que estamos muy contentos, un proyecto de varias páginas, prácticamente tiene 30 artículos, donde está estipulado absolutamente todo. Cómo se tienen que organizar las Olimpiadas, desde las disciplinas que formarían parte. No solamente van a ser disciplinas deportivas, sino también disciplinas artísticas, donde están incluidas todas las expresiones artísticas, pintura, danza, folclore, música, etcétera. Todo lo que el Comité Olímpico en ese momento defina.”

Al explicar algunos puntos específicos del proyecto de Ordenanza, Oliver Gamondi calificó de “novedoso” el hecho de que están proponiendo, “disciplinas para estudiantes con discapacidad. Hay seis disciplinas, que son las que están aprobadas por el Comité Paraolímpico y que son incluidas también dentro de este proyecto.”

Gamondi siguió puntualizando algunos detalles de la iniciativa parlamentaria y habló de las sedes que deberían abordar las Olimpiadas Estudiantiles a 20 años de su última realización.

“Nosotros en realidad, dentro del proyecto, ponemos a los principales clubes. Los cuatro grandes. El club Estudiantes, que históricamente era el que organizaba todo. Pero nuestra idea en realidad es descentralizar. Basarnos en el espíritu de los Juegos Olímpicos, donde se posiciona una ciudad y toda la ciudad se pone alrededor ese evento”, dijo Oliver Gamondi que mencionó a los clubes El Fortín, Ferro y Racing como sede de las Olimpiadas.

De todas maneras, el concejal liberal y libertario explicó que el proyecto de Ordenanza contempla la posibilidad de que se puedan firmar convenios con “clubes de barrio” para organizar distintos tipos de eventos.

El concejal Oliver Gamondi hizo un alto en sus exposición ante la prensa para detallar cómo creen desde el espacio político que debería estar conformado el Comité Olímpico que sería el encargado de llevar adelante la organización de las Olimpiadas.

Dijo el concejal, “el Comité Olímpico se va a conformar tres meses antes de la realización de las Olimpiadas. El Comité Olímpico va a tener tres patas: una es el municipio, el municipio a través de un representante de la Secretaría de Deportes y Cultura. Otra pata va a ser la pata civil, la pata educativa, que cada colegio va a designar un delegado. Dos delegados en realidad, uno titular y otro suplente, que pueden ser profesor de Educación Física. Y la otra parte, que es muy importante, es la Cooperadora Olímpica.”

Al hablar en particular de la “Cooperadora Olímpica”, Oliver Gamondi expresó: “la Cooperadora Olímpica va a funcionar como funciona toda Cooperadora. Una asociación civil sin fines de lucro, que va a estar conformada por civiles. Que va a tener su estatuto y va a tener todas sus autoridades: un presidente, un secretario, un tesorero, etc. Básicamente lo que va a hacer la cooperadora olímpica es intentar recaudar recursos económicos de diferentes actores: ya sea estatales o de actores privados, como empresas o comerciantes. De la manera que mejor considere la cooperadora. La Cooperadora va a funcionar como tesorero dentro del Comité Olímpico, serán la que va a financiar todas las actividades que el evento requiera.”

Contar con una “Cooperadora Olímpica” – dijo Oliver Gamondi – es una “cosa muy importante, porque lo que le da es confianza al sector privado para poner dinero y poder financiar este tipo de eventos. Si hay algo que no le gusta al sector privado, que es que en líneas generales desconfía bastante de la política, entonces ahí siempre se genera un quiebre en el cual claramente el sector privado no quiere poner dinero, no quiere financiar estas cosas, porque no sabe a dónde va el dinero. Pero financiándolo a través de una asociación civil se hace mucho más transparente. La idea es que el municipio también sea veedor y sea garante de cómo se está gastando el dinero en ese caso.”

Para Gamondi “eso va a permitir conectar a los actores de la sociedad” y criticó: “acá hay un problema en nuestra sociedad. Lamentablemente, hace un siglo, que hay estatismo y colectivismo, que ha llevado a que el Estado y los políticos como representantes máximos del Estado se metan en las relaciones entre las personas. Termina pasando que hay mucha desconfianza y los actores no se encuentran.”

Tras ese diagnostico anudado al discurso nacional de Javier Milei, Oliver Gamondi señaló: “los ciudadanos tenemos que encontrarnos, porque hay mucha gente que quiere aportar y quiere ayudar a estas iniciativas. Mucha gente con recursos, muchos con pocos recursos. Y lo que necesitamos es justamente encontrarlos. Por eso mismo es que nosotros pensamos este mecanismo. Creemos que va a traer muchísima transparencia porque una cooperadora está formada por gente, por ciudadanos. Y es una muy buena manera para juntar dinero y fondos. Tengan en cuenta lo siguiente, la cooperadora va a funcionar durante todo el año.”

El concejal liberal y libertario explicó además que durante ese año de funcionamiento, la Cooperadora Olímpica podrá juntar el dinero de la forma que lo considere “para tener los recursos necesarios.”

Según Gamondi cuando eso suceda “vamos a empezar a ver cómo los actores de la sociedad se van a empezar a juntar y van a empezar a bancar estas cosas.”

El concejal ante la consulta puntual de En Línea Noticias no quiso precisar sobre el costo estimativo que tendrían estas Olimpiadas como así también la cantidad de personas que participarían.