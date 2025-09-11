Confirman la condena contra un olavarriense que amenazó con un caño de gas a una mujer

La Cámara Penal con asiento en la ciudad de Azul confirmó una sentencia dictada por el Juzgado Correccional de Olavarría y condenó a un hombre a ocho meses de prisión por hallarlo autor penalmente responsable del delito de «amenazas simples.»

La confirmación de la condena lleva la firma de los jueces Gustavo Agustín Echeverría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h).

Todo se remonta al día 23 de enero de 2024. Según se desprende del fallo el hombre condenado amenazó con un caño de gas a una mujer que previamente había mantenido una fuerte discusión verbal contra en un complejo habitacional ubicado en Azopardo al 6100.

Por ese hecho, la Jueza Correccional N° 1 de Olavarría, doctora Cecilia Desiata en junio de este año condenó al hombre a la pena de ocho meses de prisión.

Esa sentencia fue apelada por la Defensora Oficial, doctora Soledad Kelly y por eso fue analizada por la Cámara Penal.

Este miércoles 10 de septiembre la Cámara Penal no hizo lugar a la apelación de la Defensora Soledad Kelly y confirmó la condena.

Desde la Cámara Penal indicaron, «la doctora Desiata ha hecho una correcta estimación de las circunstancias cuestionadas y la sentencia ahora impugnada resultó fundada.»