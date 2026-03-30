Confirman que en abril se otorgará el bono de $70.000 a jubilados y pensionados

La medida fue publicada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial. El beneficio en su totalidad será para quienes cobren haberes mínimos.

El Gobierno nacional confirmó que en abril otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema de seguridad social. La medida, cuyo monto está congelado desde marzo de 2024, quedó plasmada en el decreto 213/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Este aporte extra, que se abonará junto con los haberes del cuarto mes del año, alcanzará a las personas de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos.

El beneficio en su totalidad será para quienes cobren haberes iguales o inferiores al haber mínimo, mientras que aquellas personas que superen esa base recibirán un proporcional que “será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario”.

En abril, el haber mínimo se ubicará en $380.286,25. Con el bono incluido, quienes cobran la mínima percibirán $450.286,25. En el caso de la PUAM, el ingreso total ascenderá a $378.314,27, mientras que las pensiones no contributivas alcanzarán los $340.289,48 con el refuerzo.

La iniciativa, indica el texto oficial, tiene por objetivo «mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra».

En ese sentido, recuerda que, a través del decreto N° 274/24 se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y se estableció «la actualización mensual de los haberes previsionales desde julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INDEC».

Si bien el bono cumple dos años de permanencia, el valor se mantuvo igual desde que comenzaron a otorgarlo pese a que el resto de los haberes se fueron ajustando cada mes en relación con las variaciones de la inflación.