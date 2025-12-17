Conflicto en Cementos Avellaneda por el despido de trabajadores: AOMA inició asambleas y paró la planta

La planta de Cementos Avellaneda en Olavarría atraviesa un clima de fuerte tensión laboral tras la confirmación del despido de seis trabajadores. Alejandro Santillán, secretario general de AOMA, confirmó que el gremio ya inició medidas de fuerza y asambleas permanentes que mantienen la producción paralizada.

El conflicto se originó cuando la empresa planteó la necesidad de reducir personal bajo el argumento de una caída en el despacho de cemento. Según explicó Santillán, los recortes comenzaron en el sector de la embolsadora. A pesar de haber mantenido una audiencia en la jornada de ayer para intentar frenar la medida, la firma ratificó su decisión.

Denuncias por incumplimiento



Desde el gremio minero denunciaron que la multinacional no está cumpliendo con los acuerdos previos. «Santillán» señaló que la empresa se está «portando demasiado mal» y detalló que, mientras despiden trabajadores, existen otros sectores de la planta donde falta personal que no ha sido repuesto, incumpliendo así actas firmadas con la organización sindical.

«Le han chupado tanto el jugo a la tierra de Olavarría, y ahora cuando las cosas no están tan bien, la solución es sacar laburantes», expresó con dureza el dirigente de AOMA. Para el gremio, la postura de la empresa es inaceptable dada su magnitud y el historial de rentabilidad en el partido.

Situación actual



Hasta el momento, se confirmó la desvinculación efectiva de cinco operarios y se aguarda la notificación oficial del sexto caso. Ante esta situación, el sindicato ya realizó la denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo.

Santillán reconoció que el panorama es complejo por la fecha del año, pero ratificó la voluntad de lucha: «La vamos a pelear, sabemos que la tenemos bastante difícil y más en estas fechas, pero hay que pelearla». (En Línea Noticias)