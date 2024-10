Conflicto municipales: Una fiscalía tomó intervención tras “hechos de violencia” en un Jardín Maternal

Una fiscalía de Olavarría intervino de oficio tras un “hechos de violencia” que se registraron en un Jardín Maternal Municipal en el que estarían sindicados altos integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Los hechos se conocieron en la tarde de este martes a través de un comunicado que emitió el Ejecutivo Municipal a través del área municipal de prensa.

De acuerdo con lo que se dejó aclarado la denuncia no fue realizada por el Ejecutivo Municipal aunque si se confirmó la intervención del Ministerio Público.

En el comunicado del Municipio se explica que, “en las últimas horas han acontecido hechos de violencia dentro de un espacio municipal que alteran el normal funcionamiento de una institución educativa.”

El Ejecutivo Municipal relató, “miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales Olavarría, irrumpieron de manera violenta en las instalaciones de un jardín maternal cuando los niños estaban todavía en clases.”

El Ejecutivo Municipal recuerda que desde hace diez días, “la cotidianidad en servicios de la Subsecretaría Protección Integral de Derechos (PID), se ha visto alterada con conductas avasallantes y de acoso al personal, que trabaja a diario para ofrecerles un entorno de cuidado y buenos tratos a más de 1500 niños y niñas que sus familia nos confieren para su acompañamiento y protección.”

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal afirman respecto del comportamiento de miembros del Sindicato: “propiciar gritos, amedrentamientos, y asistir sin aviso previo a las instituciones configura una vulneración a los derechos de las infancias a disfrutar de un espacio seguro.”

Desde la administración municipal afirman, “promovemos el diálogo constructivo, en los espacios indicados y por sobre todo, manifestando que nuestra prioridad innegociable es proveer a nuestras infancias entornos libres de violencia” y dejan aclarado, “los trabajadores tienen absoluta libertad de adherir o no a una medida de fuerza, lo que no puede existir es una obligación, y menos generar un malestar generalizado en un jardín maternal, con docentes, padres y niños por continuar prestando servicios.”

Para los miembros del Ejecutivo Municipal este accionar “no debe ser naturalizado ni pasar desapercibido.”

Tras repudiar los hechos, el Ejecutivo expresó: “nos solidarizamos con cada trabajador y trabajadora que haya sido parte de violencia verbal y se viera condicionado en el desarrollo de sus tareas.”

Si bien el Municipio no realizó denuncia penal alguna, desde la comuna dejaron expresado que se “han puesto en marcha los procedimientos administrativos para aclarar la situación y aplicar las sanciones que correspondan.”

Desde el Ejecutivo Municipal reflexionan: “somos conscientes de la situación económica y social adversa que viven muchos olavarrienses, y en particular los trabajadores municipales. Desde el primer día de nuestra gestión supimos que existía un atraso salarial que se profundizó por la situación económica, por eso fuimos tomando decisiones responsables frente al contexto que también atraviesa nuestro Municipio. La discusión del Sindicato no se condice con su accionar en cada encuentro y audiencia, de la que no surgen pedidos para los trabajadores, mejoras o propuestas. Está claro que discuten la pérdida de beneficios que no son los de los trabajadores, apelando a insultos, agravios y generando hechos públicos que van en contra de la paz social que necesitan los vecinos.”

Por último desde el Municipio dijeron: “no vamos a permitir que ningún trabajador se sienta mal en su lugar de trabajo, que no se lo respete, que no se sienta escuchado y por el contrario sea intimidado. Una vez más instamos al diálogo, que debe tener una coherencia entre el hacer y el decir. Estamos dispuestos a conversar, pero nunca bajo estas prácticas violentas que alteran la vida en comunidad y la de los trabajadores.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp