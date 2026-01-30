Conformaron una mesa interinstitucional para el abordaje de niñeces y adolescencias en la ciudad

Este viernes por la mañana, la sala de reuniones del palacio municipal fue sede de la convocatoria a una Mesa Interinstitucional de abordaje a niñeces y adolescencias. El espacio se presentó como un ámbito de diálogo y análisis para articular acciones conjuntas en la materia.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y participaron funcionarios de Protección Ciudadana, Desarrollo de la Comunidad, el Ministerio Público Fiscal, Educación, Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Coordinación Zonal de Servicios de Niñez y Adolescencias.

“Gracias por estar presentes en un tema tan importante, que nos preocupa y ocupa para trabajar desde el Municipio, de manera integral, por eso esta reunión para poder caracterizar lo que está pasando”, expresó Wesner durante la apertura. El intendente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y las secretarias Laura Gamberini (Desarrollo de la Comunidad) y María José Maidana y Malena Pianciola del área social y de protección de derechos.

Wesner puso énfasis en la necesidad de que estos encuentros tengan continuidad: “Agradezco enormemente que se hayan acercado, siempre digo que la voluntad se manifiesta, es muy favorable que estemos todos aquí presentes para poder charlar sobre el tema”. El objetivo planteado es que el espacio se consolide con reuniones periódicas y abordajes desde distintas perspectivas.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, brindó un detalle sobre las tareas preventivas que se realizan de manera regular, con especial énfasis en las inmediaciones de los locales nocturnos. Estos operativos se llevan adelante en coordinación con la Policía bonaerense, representada en el encuentro por el titular de la Estación de Policía Departamental, comisario inspector Leandro Scavuzzo.

Desde el Poder Judicial, la fiscal Mariela Viceconte —quien lidera la UFI 5 y cuenta con trayectoria en el Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil— destacó la relevancia de estas mesas para el intercambio de información y diagnósticos, pero sobre todo para la vinculación y generación de medidas coordinadas.

Finalmente, también formaron parte del debate Cecilia Svampa (coordinadora zonal de Niñez), Cecilia Todaro y Luciano Fascetto (Centro de Referencia Penal Juvenil de Azul), la jefa regional Marta Casanella y el jefe distrital de Educación Julio Benítez. Los referentes coincidieron en la importancia de desplegar acciones integrales que se traduzcan en el seguimiento y acompañamiento de cada uno de los chicos y adolescentes involucrados en distintos episodios.