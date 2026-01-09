Continúa estable y sin asistencia respiratoria el bombero herido en el incendio del geriátrico

El Hospital Municipal emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del ayudante de primera Sergio Arévalo, el cual fue informado al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría.

Según el reporte sanitario, el suboficial permanece internado en la unidad de terapia intensiva, aunque ya se encuentra sin asistencia respiratoria mecánica.

En relación con su recuperación, se detalló que durante la jornada de hoy comenzó a alimentarse con líquidos y gelatina. De continuar con esta evolución favorable, los profesionales estiman que en uno o dos días el paciente podrá ser trasladado a una sala común.