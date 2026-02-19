Contundente marcha contra la reforma laboral en Olavarría

Este jueves se realizó en el centro de Olavarría, frente a la sede local de la ANSES, una marcha contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional, y que está en pleno debate en el Congreso.

La movilización fue organizada por sindicatos, cooperativas, centros estudiantiles y distintas organizaciones de trabajadores.

En el marco de la marcha, los organizadores difundieron un comunicado donde se detallan las motivaciones de la protesta y las demandas de los participantes. En el documento se indicó que la reforma, denominada oficialmente “Modernización Laboral”, afecta a trabajadores de todos los sectores: informales, empleados con más de un trabajo, trabajadores de plataformas, cuentapropistas, comerciantes, cooperativistas, jubilados y personas actualmente desempleadas.

Se destacó que: «Nos encontramos hoy acá para hacer frente al esfuerzo por dominar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, que es clarísimo. Porque mientras a las personas están preocupadas en sobrevivir se facilita el camino para que el país quede al servicio completo de los intereses económicos extranjeros: privatizaciones para multimillonarios, que evaden impuestos, se apropian de tierras y ahora quieren esclavizar también nuestras vidas.»

Se agregó que: «El proyecto, mal llamado de ‘Modernización Laboral’, busca que los empresarios sean los dueños de los trabajadores, que pasan de ordenar el trabajo a decirte lo que podés y no podés hacer fuera del laburo: tu tiempo libre queda reducido porque se extiende la jornada laboral, no podés hacer deporte para no lesionarte porque se puede despedir sin causa, no podés contagiarte de ninguna enfermedad porque te descuentan el sueldo, no podés pedirte días para cuidar a tus hijos, a tus viejos, a tu pareja, no podés tomarte las vacaciones cuando querés, no te reconocen horas extra.»

En el comunicado también se indicó que:** «Nosotras y nosotros queremos que se discutan mejoras laborales para quienes trabajan mediante aplicaciones, para quienes tienen su propio negocio, para cuentapropistas o cooperativistas. Sabemos que para generar más puestos de trabajo no hace falta una reforma de estas características, que va a contramano de los avances de tantos países del mundo que reducen la jornada laboral.»

Se señaló además que: «Lo que se busca es que las personas estemos aisladas, que no nos organicemos, que no discutamos, porque si no nos alcanza para comer, ¿cómo vamos a reclamar nuestros derechos? Nos quieren llevar a la urgencia constante porque, de fondo, necesitan desarmar a las organizaciones sociales, sindicales, políticas; nos necesitan con la cabeza baja para poder vender un país sumiso al mejor postor.»

Finalmente, el comunicado concluyó con: «Rechazamos esta ley con toda la fuerza de la historia del movimiento trabajador y con el ideal de la Argentina que queremos dejar a las generaciones futuras: libre, justa y soberana. ¡Arriba la clase trabajadora argentina!»

Entre las organizaciones firmantes se mencionaron la CTA de las y los Trabajadores, CTA Autónoma, Partido Justicialista, ATE, SUTEBA, ADUNCE, CICOP Seccional Municipales Olavarría, centros estudiantiles y mutuales locales.