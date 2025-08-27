CoNverSo con Federico Aguilera: «La de Kicillof es una de las mejores gestiones de la historia de la provincia»

El concejal y el presidente del Partido Justicialista de Olavarría, Federico Aguilera se sumó a CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Federico Aguilera habló de distintos temas: el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Kicillof, las internas del PJ y el gobierno de Maximiliano Wesner.

Además, el concejal no dudó en reflotar las denuncias de corrupción que recayeron en la administración del ex intendente Ezequiel Galli, denuncias que fueron impulsadas por el actual oficialismo. Pidió mayor celeridad de parte de la Justicia y mostró su sorpresa dado que ni Mariano Ciancio ni Claudio Ariel Peralta, mencionados en la causa, fueron citados a declarar.

En términos políticos, Federico Aguilera dejó varias definiciones: «La de Kicillof es una de las mejores gestiones de la historia de la provincia de Buenos Aires», aseguró el presidente del Partido Justicialista de Olavarría.

Aseguró que desde el gobierno bonaerense se desarrollan políticas para «cambiarle la vida» a los vecinos de la ciudad.

Sobre su afirmación sobre la gestión de Kicillof reconoció, «que puede generar discrepancia en algún sector» aunque agregó, «yo estoy convencido que la política que está llevando adelante el gobernador es de excelencia, y en Olavarría la vivimos de manera cotidiana.»

«A pesar de que nos encontramos en un escenario tan complejo, donde el gobierno nacional se está quedando con los recursos coparticipables de los bonaerenses, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue haciendo obra pública, sigue invirtiendo en salud, sigue invirtiendo en educación, sigue estando presente en lo que se necesita. Es más que admirable y elogiable la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires», señaló.

Entrevista completa