CoNverSo: El ciclo sumó veinte episodios, cientos de reproducciones y se fortalece en el diálogo

La última semana el ciclo CoNverSo emitió su episodio número 20 y este domingo 7 cumplirá tres meses desde aquella primera entrevista que vio la luz en mayo.

CoNverSo es un ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio. En cada uno de los episodios, Jorge Alberto Scotton es quien lleva adelante la dirección del espacio, de manera tal que las audiencias encuentran un producto de calidad cada miércoles, a las 19 horas, cuando se producen los estrenos.

Además en el transcurso de estos tres meses se han emitido ediciones extras de manera tal que CoNverSo pudo verse algunos domingos.

En CoNverSo, por distintas razones, se generan las condiciones necesarias para que, durante una hora (algunas veces un poco más), se den momentos de charla y escucha.

Estamos convencidos de que, en una entrevista, lo que más se debe potenciar es el arte de escuchar. Escuchar parece ser uno de los déficits de la sociedad actual: una sociedad donde los gritos y la cancelación del otro, solo por pensar distinto, son moneda corriente.

Estos últimos valores han sido destacados por muchos de los entrevistados.

Hay en CoNverSo momentos de silencios. Son esos silencios los que han permitido conocer a fondo a quienes han sido parte de las entrevistas. El silencio es, sin dudas, un factor fundamental: cuando un entrevistado guarda silencio, deja la puerta abierta para que afloren emociones y aspectos desconocidos de artistas, políticos, empresarios, emprendedores y deportistas, entre otros.

CoNverSo no quiere ser un ciclo de entrevistas más: quiere ser un espacio de escucha y, particularmente, de encuentro con el otro.

En estos tres meses, CoNverSo está siendo acompañado por Cementos Avellaneda, una empresa que siempre ha sostenido los proyectos duraderos.

Te invitamos a mirar y escuchar los CoNverSo disponibles