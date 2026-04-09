CoNverSo, episodio disponible: “El lugar de Ezequiel es dentro del gobierno nacional”

El diputado provincial de PRO, Martín Endere, dejó definiciones sobre el armado político y el escenario de cara a 2027 en un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

En ese marco, se refirió al rol del ex intendente Ezequiel Galli y planteó su visión sobre su lugar en el esquema político actual: “El lugar de Ezequiel es dentro del gobierno nacional”.

En el mismo tramo, Endere evitó confirmar una candidatura, pero dejó en claro su posicionamiento frente al futuro político local: “No le voy a escapar a la pregunta… claramente me gustaría”.

Al profundizar sobre ese escenario, insistió en la idea de construcción colectiva por sobre los nombres propios: “Lo que me gustaría es ser parte de un proyecto”.

Aun así, dejó abierta la puerta a asumir un rol de mayor responsabilidad dentro de ese armado: “Si me toca liderarlo, me encantan los desafíos”.

Las definiciones se dan en un contexto donde comienzan a delinearse posibles escenarios políticos de cara a las elecciones de 2027, tanto a nivel local como provincial.

El episodio completo de CoNverSo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.