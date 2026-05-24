CoNverSo | Marina Fal: “El fraude también es cuando magnificas un siniestro”

La presidenta de Nativa, Marina Fal, dejó uno de los tramos más duros y sensibles de su entrevista en CoNverSo al referirse al fraude en seguros, la litigiosidad y el funcionamiento de estructuras vinculadas a los denominados “abogados caranchos”.

Durante el segundo episodio de la segunda temporada del ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, Fal explicó por qué la compañía decidió no expandirse hacia el Conurbano bonaerense y describió el nivel de judicialización que existe en determinadas zonas del país.

“Nunca iríamos al Conurbano porque sabemos que el fraude es materia diaria. El fraude, el delito y la judicialidad hacen que se torne un lugar inmanejable y no tenemos interés”, afirmó.

La titular de Nativa explicó que detrás de esa decisión existen datos estadísticos concretos y una experiencia acumulada durante años dentro del mercado asegurador.

“Los abogados caranchos, los fraudes… el fraude no es únicamente inventar un siniestro. El fraude también es cuando magnificás un siniestro”, sostuvo.

En ese sentido, relató cómo funcionan algunas maniobras detectadas por las compañías aseguradoras. “Cuando unas heridas y escoriaciones las hacés pasar como si fuera prácticamente una amputación, dibujás informes médicos, placas que a veces no corresponden al real accidentado, eso también es una manera de fraude”, explicó.

Fal señaló que muchas veces las compañías deben realizar investigaciones de campo para detectar irregularidades. “El cuerpo de abogados tiene que estar todo el tiempo analizando el caso. Viajamos, hacemos estudios de campo, hablamos con vecinos y a veces un familiar ya nos da un dato que nos hace ver que es un fraude o un siniestro magnificado”, indicó.

En otro de los tramos más fuertes de la entrevista, definió qué entiende por un “abogado carancho”.

“Es un abogado al que lo que menos le importa es la víctima. Está totalmente desinteresado de la desgracia que ha tenido la víctima y ve a la profesión como un negocio”, expresó. Luego profundizó aún más sobre esas estructuras: “Arman toda una estructura paralela de informes médicos no reales, ingresos en hospitales no reales, punteros y empleados del estudio que salen a buscar a las víctimas, que van a los velatorios y a los entierros para enriquecerse. Esa es la verdad”, afirmó.

La presidenta de Nativa sostuvo además que estas maniobras pueden derivar en delitos penales. “Son pasibles de un delito penal de fraude. Enfrentan procesos penales con posibilidad de prisión efectiva”, señaló.

En paralelo, explicó que las aseguradoras hoy utilizan sistemas de información cruzada para detectar irregularidades. “Estamos suscritos a sistemas donde se vuelca información de distintas compañías y se hacen cruzamientos de datos. A veces presentan las mismas pruebas en distintos juicios pretendiendo cobrar nuevamente por la misma lesión”, detalló.

Fal también habló sobre el trabajo que realiza Nativa para reducir la judicialización de los conflictos. “Estamos firmemente abocados a reducir la judicialidad al máximo posible”, aseguró.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.