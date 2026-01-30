Convocan a una marcha para pedir justicia por Alan Salvaresqui

A través de las redes sociales, familiares y allegados de Alan Salvaresqui iniciaron una convocatoria para una movilización bajo la consigna «Marchamos por justicia».

La marcha tiene como objetivos principales reclamar la detención de un menor de 17 años y solicitar celeridad en el traslado de Alan para que el adolescente pueda iniciar urgente su rehabilitación.

Alan Salvaresqui fue brutalmente atacado a finales del año pasado.

La movilización se llevará a cabo el próximo lunes 2 de febrero a partir de las 19:00 horas. El punto de encuentro será en la sede de la Fiscalía, desde donde los manifestantes tienen previsto dirigirse hacia el edificio de la Municipalidad.

Además del pedido por Alan, la convocatoria incluye el reclamo por Jeremías y el impulso de una iniciativa legislativa denominada «Ley Jeremías», por la cual se estarán recolectando firmas durante la movilización.

Los organizadores enfatizaron la importancia de la celeridad en las medidas judiciales, señalando que en el caso de Alan «no puede perder más tiempo».