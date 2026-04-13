Coopelectric defendió la aplicación de la cuota capital y la definió como una medida «transitoria»

El gerente de coordinación de Coopelectric, Jorge Vornetti, explicó los motivos detrás de la implementación de la cuota capital en el servicio eléctrico y sostuvo que se trata de una medida excepcional para sostener la calidad del suministro.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa «Desayuno con Noticias», que conduce la periodista Claudia Bilbao en Radio M.

Vornetti señaló que la decisión responde a las dificultades económicas que atraviesa la cooperativa para garantizar el funcionamiento del sistema. «Nos obligó a instaurar esta cuota capital para poder tener los gastos corrientes y, fundamentalmente, para poder tener un servicio con las mínimas condiciones de calidad que requiere», explicó.

En ese sentido, remarcó que existe una tensión entre la demanda de los usuarios —que buscan tarifas bajas— y la necesidad de contar con recursos suficientes para sostener el servicio. «Desde hace muchos años los niveles tarifarios no tienen la retribución suficiente como para que desde las distribuidoras tengamos los recursos adecuados», afirmó.

El gerente de Coopelectric aclaró que la cuota capital no es una medida definitiva, sino que se implementa en un contexto particular. «Es un período que pretendemos que sea de transición, absolutamente de transición», indicó.

Según detalló, la Provincia avanza en un proceso de revisión tarifaria integral que permitirá determinar los ingresos reales que necesita el sistema eléctrico. «Ese tipo de ejercicios va a demostrar claramente cuáles son los ingresos que la cooperativa necesita para funcionar, y a partir de allí podemos estar hablando con datos objetivos», sostuvo.

Vornetti también anticipó modificaciones en la forma de cobro de la cuota capital, que dejaría de estar incluida en la factura de energía. «La idea es que reciban la cuota capital en forma desvinculada de la factura de energía eléctrica», explicó. En cuanto a los plazos, estimó: «En lo posible el mes próximo, pero no más de dos períodos».

El gerente destacó que uno de los principales desafíos es avanzar en la modernización del sistema eléctrico local. «Los recursos que podamos disponer los vamos a ir volcando en tecnología, lo que permite tener una respuesta en calidad muy rápidamente apreciable por el usuario», afirmó. Además, señaló que la falta de ingresos adecuados durante años limitó la posibilidad de realizar inversiones profundas en la infraestructura.

Vornetti subrayó que muchas de las mejoras realizadas no siempre son visibles para los usuarios. «Si esas obras no hubiesen estado realizadas, hoy la ciudad tendría un nivel de interrupción mucho más elevado», explicó. En ese marco, remarcó la importancia de garantizar la continuidad del servicio eléctrico. «Unos pocos minutos de falta del servicio eléctrico ya es molesto. Cuando se prolonga en el tiempo es directamente intolerable», señaló.

Por último, el representante de la cooperativa pidió comprensión a los asociados frente a la situación. «Nuestra pretensión es que todos entiendan cuál es el objetivo y la problemática que enfrentamos», expresó, y concluyó: «Estamos trabajando con dedicación para encontrar alternativas que viabilicen todo esto».