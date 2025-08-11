Coopelectric: La Lista Verde impugnó a la Lista Amarilla

Este lunes por la tarde se conoció que el Consejo de Administración de Coopelectric proclamó a la Lista Amarilla tras detectar «irregularidades» en la Lista Verde.

Casi de manera paralela se conoció que los integrantes de la Lista Verde, mediante una carta documento, impugnaron a la lista amarilla.

La Carta Documento está firmada por Nicolás Leal, en carácter de apoderado de la Lista Verde, y está dirigida al Consejo de Administración de Coopelectric.

Según se informó los integrantes de la Lista Verde aseguran que en su presentación, la Lista Amarilla transgrede el artículo 54 de la Ley 20.337 que dice, «los consejeros, síndicos, gerentes y auditores tienen voz en las asambleas, pero no pueden votar sobre la memoria, el balance y demás asuntos relacionados con su gestión ni acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad. Tampoco podrán representar a otros asociados.»

La impugnación – según la Carta Documento – estará realizada específicamente sobre las candidaturas de Ignacio Alfredo Aramburu, Carlos Hugo Díaz, José Martín Moran.

Según los integrantes de la Lista Verde, «todas estas personas ejercen funciones de Consejeros de Administración en la actualidad».

Además se apunta a la candidatura de Jorge Raúl Cataldi, actual Síndico y el Delegado titular, Domingo Soraiz.