Coopelectric oficializó al Cuerpo de Delegados su decisión de devolver el servicio de obras sanitarias

Las autoridades del Consejo de Administración de Coopelectric mantuvieron un encuentro con los integrantes del Cuerpo de Delegados con el objetivo de brindar información respecto de la decisión de no continuar prestando el servicio de Obras Sanitarias, como se venía haciendo desde el año 1997.

Estuvieron presentes, además de los Delegados, El presidente del Consejo de Administración Ignacio Aramburu, el Prosecretario Oscar Angeletti, el Protesorero Jorge Rodríguez Setzes, el presidente del Cuerpo de Delegados Domingo Soraiz y la Secretaria Viviana Castro Villafañez.

El encuentro fue encabezado por el titular del Consejo de Administración, Ignacio Aramburu, quien sostuvo “el contexto inflacionario en el que estamos inmersos, más la falta de actualización de las tarifas hacen imposible el sostenimiento en la continuidad de la prestación”.

Al respecto agregó “lo que se recauda actualmente no alcanza para sostener un servicio de calidad”. Y es por ello básicamente que se ha tomado la decisión de finalizar la prestación que arroja un importante déficit mensual.

De todas maneras, durante la jornada se dejó en claro que la Cooperativa continuará prestando el servicio, tal como lo viene haciendo hasta tanto se lleve a cabo el proceso de devolución al Municipio.