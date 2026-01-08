Coparticipación 2026: Olavarría bajó su coeficiente y Azul sufrió un fuerte recorte en el reparto provincial

La provincia de Buenos Aires oficializó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el 2026, el número que rige la distribución de fondos coparticipables para los 135 distritos.

Para la Séptima Sección Electoral, el nuevo mapa de recursos arroja ganadores y perdedores claros. Olavarría, el distrito con mayor peso de la región, registró una leve baja.

El coeficiente del municipio pasó de 1,01533 en 2025 a 1,01347 en 2026. Si bien el retroceso es porcentualmente bajo, en la suma millonaria de la coparticipación anual representa una merma de recursos.

En términos porcentuales representa el 0,18%.

Azul: El más afectado de la región

La noticia más impactante para la zona es la situación de Azul. El distrito vecino sufrió una caída significativa, pasando de 0,73371 a 0,70491. Esta baja del 3,9% lo ubica como uno de los municipios que más terreno perdió en la provincia este año, quedando cerca del límite de protección del 5% que establece la ley.

Los que crecen: Bolívar y la zona «verde»

En la vereda de enfrente, Bolívar se consolida con una suba importante, saltando de 0,59303 a 0,60707, lo que le permitirá contar con un flujo mayor de fondos frescos. En una escala menor, también mejoraron su participación Tapalqué, Roque Pérez y Saladillo.

Tabla Comparativa Séptima Sección – CUD 2026

Municipio CUD 2025 CUD 2026 Variación (%) Azul 0,73371 0,70491 -3,92% Bolívar 0,59303 0,60707 +2,36% General Alvear 0,23595 0,22943 -2,76% Olavarría 1,01533 1,01347 -0,18% Roque Pérez 0,19026 0,19553 +2,77% Saladillo 0,29740 0,29818 +0,26% Tapalqué 0,27541 0,28079 +1,95% 25 de Mayo 0,46700 0,46231 -1,00%

Como se calcula el CUD

Desde el Ministerio de Economía bonaerense recordaron que el CUD se recalcula todos los años en base a la población, la superficie y, principalmente, la producción del sistema de salud pública.

Las variaciones en la cantidad de consultas, internaciones y complejidad de los hospitales municipales son las que suelen mover la aguja a favor o en contra de los intendentes.