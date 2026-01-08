“Corazón Espinado”: Un espacio de acompañamiento ante la pérdida de un hijo

El espacio es coordinado por Gisel Hernández, la mamá de Bautista que falleció producto de una supuesta mala praxis.

El Municipio de Olavarría brinda a la comunidad el espacio de acompañamiento “Corazón Espinado”, que está destinado a personas que han perdido un hijo/a. Se trata de encuentros abiertos que de manera regular se llevan a cabo en espacios municipales, encabezados por profesionales y con el objetivo precisamente de brindar asistencia y compañía. Vale destacar que cuenta con la supervisión del Servicio de Salud Mental.

“Corazón Espinado es un espacio de escucha y acompañamiento para mamás, papás, familias que están atravesando la pérdida de un hijo, de un ser querido. Está hecho para poder encontrarnos entre pares, para buscar ese camino que es doloroso, pero acompañados es distinto”, explicó Gisel Hernández, quien es la coordinadora del Programa Municipal que funciona en los Servicios Territoriales N° 2 y N° 4.

“Cuando pierdo a mi hijo, a Bautista, me encontré perdida, que no tenía contención, no tenía apoyo, no había un lugar donde yo pudiera hablar con alguien que entendiera mi dolor, que entendiera lo que es perder un hijo, lo que duele el alma, lo que sangra, lo que cuesta respirar, lo que cuesta levantarse”, agregó Hernández, quien es psicóloga social y precisamente diseñó el proyecto cuando cursaba sus estudios universitarios.

“Cuando atravieso la pérdida de mi hijo estaba en los últimos años. Decido seguir y es ahí donde nace el proyecto”, explicó la profesional, quien gracias al relevamiento que realizó para ese trabajo académico logró establecer que “no existe un lugar así, ni acá ni en ninguna parte, no hay un municipio que cuente con un lugar de contención para papás y mamás que hemos perdido un hijo”.

Se trata de encuentros presenciales que se desarrollan en los Servicios Territoriales Municipales N.º 2, en Alberdi y Coronel Suárez, y N.º 4 de Berutti y Rufino Fal. Las jornadas, además, cuentan con la participación y acompañamiento de las psicólogas Verónica Rodríguez y Rosario Urturi.

“Son espacios que no se encasillan o se anclan en dolor, sino en poder resignificar y dar valor a la pérdida de nuestros hijos. Es un lugar donde poder habilitar la palabra, tener una escucha activa, estar rodeado de personas que están atravesando el mismo dolor, cuando estas a la par se abre otro lenguaje. Es encontrar un espacio seguro. Si querés sumarte al grupo, estar en compañía de personas que están atravesando lo mismo que vos, acercate a los Servicios Territoriales 2 y 4, o comunicate vía WhatsApp al 2284 736188”, concluyó la psicóloga social Hernández.