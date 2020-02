Coronavirus: La experiencia de una olavarriense en Taiwán

En Taiwán actualmente hay 16 casos de coronavirus detectados.

Fuente: Agencia Comunica

El continente asiático atraviesa el brote de coronavirus más grande y de este lado del mundo las noticias llegan y cada rincón de América consulta todos los síntomas familiarizados con una gripe, pero que podrían ser coronavirus.

Ludmila Zárate es olavarriense, tiene 18 años y está en Taipei, capital de Taiwán. En este país asiático dará clases de Taekwon-do durante 12 meses. Ella se encuentra allí hace aproximadamente dos meses, casi el mismo tiempo que se prevee que ha comenzado la circulación del coronavirus.

Ludmila comenta que hace tres semanas empezó a circular masivamente la información sobre el brote y el gobierno empezó a tomar medidas.

“Cerraron la frontera con todos los países donde existen casos de coronavirus; los que más se nombran acá son China, EEUU, Japón, Corea, Hong Kong”, le cuenta la Agencia Comunica en el marco de una nota elaborada especialmente por el tema.

Ludmila Zárate comenta que “ahora no encontrás barbijos ni alcohol por ningún lugar, la gente los compró todos, tampoco podés comprar remedios en las farmacias sin una receta médica, ante cualquier síntoma es necesario ir al hospital”.

Preparados para todo lo que está aconteciendo indica que “en los hospitales hay carpas blancas especiales de espera, por si tenés fiebres o algún síntoma similar, para no hacer contacto con el resto de las personas”.

En Taiwán actualmente hay 16 casos de coronavirus detectados y en cuarentena, la mayoría de ellos gente que llegó de China y familiares de ellos.

Ludmila describe que “si bien es un tema que se habla mucho, la gente sigue viviendo normal. Pero veo que allá los medios lo hacen más preocupante, mi familia me escribe y pregunta sobre el virus, incluso hasta gente que no conozco me habla para saber qué pasa. Es grave pero acá no lo vivimos tan eufóricamente como pienso que están allá”.

