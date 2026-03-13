Coronel Pringles impulsa un proyecto para cobrar gastos hospitalarios a quienes provoquen accidentes por conductas temerarias

El municipio de Coronel Pringles presentó un proyecto que propone que los gastos hospitalarios derivados de accidentes provocados por conductas temerarias —como maniobras peligrosas o situaciones vinculadas al consumo de alcohol u otras sustancias— sean abonados por la persona responsable del hecho.

La iniciativa fue anunciada de manera conjunta por el intendente Lisandro Matzkin (Juntos–La Libertad Avanza), el secretario de Gobierno y Seguridad Sergio Jackson y el concejal Ariel Espié (LLA).

Según se informó, los costos de la atención médica serán facturados a las obras sociales correspondientes y, en caso de que el responsable no cuente con cobertura, deberán ser abonados de manera particular.

El proyecto fue presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante por el bloque Juntos–La Libertad Avanza. En caso de ser aprobado, será reglamentado por el Poder Ejecutivo municipal.

“El espíritu del proyecto es poder recuperar los gastos que se generan después de este tipo de accidentes protagonizados por personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros y que implican un costo significativo para el Hospital Municipal”, señaló Matzkin.

De acuerdo con datos del municipio, durante el año pasado se registraron seis casos de este tipo de accidentes que requirieron atención médica, con costos que oscilaron entre los 10 y los 40 millones de pesos por paciente. En total, el sistema de salud municipal afrontó gastos cercanos a los 150 millones de pesos.

El intendente remarcó que la iniciativa no afectará el acceso a la atención médica. “El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada la atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos”, afirmó.

También se indicó que los fondos recuperados serán destinados nuevamente al Hospital Municipal, para equipamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las prestaciones.

El proyecto prevé además que, en caso de que la persona responsable no abone los gastos correspondientes, el municipio pueda iniciar acciones legales para su recupero. Asimismo, se contempla la posibilidad de compensar la deuda mediante trabajos comunitarios.

En caso de persistir el incumplimiento, la iniciativa plantea la suspensión de beneficios o programas municipales que la persona tenga vigentes. Si se tratara de menores de edad, las medidas podrían recaer sobre su grupo familiar.

“Los vecinos pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud. No es justo que quienes incumplen la ley o actúan de manera negligente trasladen ese costo a toda la comunidad”, expresó Matzkin.