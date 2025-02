Crimen del Martillero en Azul: Un Juez de Garantías avaló el traslado del presunto homicida a una cárcel más próxima a su domicilio

Ramón Omar Vélez, el detenido por el crimen de Eduardo Antonio Bustos sucedido el mes anterior, será llevado a otra unidad penal y de esta manera dejará la Alcaidía de la Unidad Penal N° 38 de Sierra Chica.

El abogado que patrocina a Ramón Omar Vélez habló con los colegas del diario El Tiempo y confirmó que el traslado se realizará en el transcurso de la semana entrante.

El acusado del crimen del martillero será llevado a otra unidad penal. Su abogado no descartó la posibilidad de que próximamente declare. DDI AZUL/PBA



Al momento Vélez continúa acusado de un homicidio agravado por el uso de armas.

Ramón Omar Vélez cuenta con el patrocinio letrado del doctor Guillermo Aparicio Mareco, un penalista de 59 años oriundo de Florencio Varela, la ciudad ubicada en el conurbano bonaerense.

Según admitió el abogado en un contacto mantenido con el diario El Tiempo, no descarta que durante el avance de la investigación penal su cliente -que no bien detenido se había negado- declare; aunque de hacerlo no sería en lo inmediato.

Con relación al traslado de Vélez a otra cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mareco explicó que lo decidido el viernes desde el Juzgado de Garantías 1 por el magistrado Federico Barberena fue en respuesta a una presentación que él hiciera.

A través de ese escrito, el ahora Defensor Particular del presunto homicida del martillero afirmó que las condiciones de detención de Vélez en la Alcaidía de la Unidad 38 no eran las adecuadas, indicando que en el sector de ese penal donde su cliente todavía se encuentra no tenía agua para beber ni para higienizarse y que en un principio ni siquiera le habían dado un colchón para dormir.

También por razones de «cercanía familiar» -el hombre investigado figura con domicilio en la localidad de José C. Paz- anteayer el Juez garante ordenó el traslado del acusado a la Unidad 39 de Ituzaingó o a la cárcel de Campana. Y Barberena dispuso que el movimiento del detenido se haga efectivo en un plazo, como máximo, de 72 horas.

«Culatero»

Al ser consultado sobre la situación procesal de su defendido, Mareco refirió que Vélez «no conoce a Bustos, nunca estuvo con él y, mucho menos, alguna vez fue a su casa», deslindando de esa manera responsabilidad de su cliente en ese homicidio que le imputan.

Sobre una serie de indicios probatorios que el pasado 4 de febrero derivaron en su detención en Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano, Ramón Omar Vélez es señalado como el responsable del asesinato del martillero.

De acuerdo con lo investigado por el fiscal Adrián Peiretti desde la UFI 13, el hecho se remonta a lo sucedido durante las primeras horas del sábado 18 de enero de este año, cuando el agente inmobiliario fue ultimado de un balazo en la cabeza con un revólver calibre 22 que hasta el momento no ha sido hallado.

Sobre la base de diferentes evidencias, Vélez es sindicado como el mismo sujeto que el viernes 17 de enero por la noche -tras llegar en su automóvil a Azul y dejarlo estacionado en la parte trasera del Barrio Empleados de Comercio, sobre calle Alberdi- se dirigió caminando hasta la casa de Bustos, situada sobre Rauch entre Belgrano e Yrigoyen y donde poseía su inmobiliaria en la planta baja.

También se sostiene desde la imputación que ese hombre, entre la 1 y las 3:30 horas del sábado 18 de enero, luego de que ambos cenaron mató al martillero por motivos que todavía siguen tratando de determinarse.

El homicida «limpió» la escena del crimen llevándose diferentes elementos; huyó en la camioneta de la víctima -la cual dejó abandonada en Olavarría casi Alberdi- y se fue de Azul en un Chevrolet Corsa.

Ese mismo auto, la primera de las pistas que condujo hacia el acusado, le sería incautado a Vélez al momento de su detención en CABA el 4 de febrero.

En las actuaciones penales se menciona que el investigado ya había estado con anterioridad en Azul: tres veces en enero pasado y también en septiembre de 2023, cuando protagonizó un siniestro vial al mando del mismo auto -registrado a su nombre- que sería secuestrado durante el procedimiento policial que derivara en su arresto.

Su abogado defensor sostuvo que Vélez reconoce haber estado en todas esas oportunidades referidas en Azul. Incluso, la del fin de semana en que se descubrió el asesinato de Bustos.

Pero en todas esas ocasiones Mareco señaló que su cliente viajaba a esta ciudad, donde paraba para tomar «un refrigerio», debido a su actual ocupación como escolta de transportes y «sin que viaje armado», aclaró el penalista.

Vulgarmente se conoce con el nombre de «culateros», explicó el abogado de Vélez, a quienes realizan ese tipo de actividades.

En carácter de tal, afirmó que en varias ocasiones su defendido viajó a Azul en su auto escoltando unidades de transporte en las condiciones ya referidas. Y contó que el día en que Bustos fue asesinado Vélez hizo escala en Azul siguiendo a un transporte que tenía como destino final la localidad de Chillar.

El dato

No es la primera vez que el abogado Mareco patrocina a Vélez en una causa penal. Según contó, también lo había hecho cuando tiempo atrás el ahora acusado del asesinato del martillero fue condenado a cuatro años de prisión por un intento de robo con armas que lo tuvo en la cárcel -en dos unidades del Servicio Penitenciario Federal- hasta 2022, cuando recuperó la libertad tras haber cumplido la totalidad de esa sanción.

Una prórroga

Desde el Juzgado de Garantías 1, en respuesta a una solicitud que formulara, le fue concedida al fiscal Adrián Peiretti una prórroga para realizar el pedido tendiente a que la detención de Ramón Omar Vélez se convierta en prisión preventiva como el probable autor del asesinato del martillero.

Al mismo tiempo, mientras el representante de la Acusación le da forma a esa solicitud, avanza la investigación penal iniciada por el crimen, del cual este martes que pasó se cumplió un mes. Concretamente, a través de las incorporaciones de más evidencias. Y también -tal lo que fuera informado desde la Fiscalía General departamental días atrás- con las ampliaciones de declaraciones a testigos que ya comparecieron en carácter de tales en este sumario penal.