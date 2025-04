Crisis en el club Loma Negra: «No creo que la política se tenga que apropiar del conflicto»

El diputado de la provincia de Buenos Aires, el olavarriense Martín Endere (PRO) fue uno de los dirigentes políticos que tomó parte de la Asamblea del Club Social y Deportivo Loma Negra la semana pasada. Martín Endere en recientes declaraciones radiales mandó un mensaje respecto del rol que, a su criterio, debería tener la política en este conflicto y analizó – en potencial – lo que podría resolver la Justicia.

El diputado provincial dialogó con Radio Olavarría y allí consideró: «no creo que la política se tenga que apropiar del conflicto para sacar algún tipo de usufructo.» La afirmación estuvo relacionada con los anuncios que el intendente Maximiliano Wesner realizó durante aquella Asamblea.

Sobre su participación en la Asamblea, el diputado Endere dijo: «yo me quedé muy impactado positivamente, de ver la gente que genuinamente va a respaldar un club. Me pareció que fue una excelente demostración de afecto, cariño y de resguardo del club. Me pareció formidable.»

Tras eso agregó, «soy un convencido, y trabajo silenciosamente aún para que eso suceda, que la Justicia le va a otorgar el recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y después estará en manos de la estrategia legal para avanzar y seguir resguardando el club Loma Negra. Yo creo que la cosa, al final del camino, va a salir bien, soy un optimista pero me quedé impactado positivamente porque el pueblo de Loma Negra, las instituciones de Olavarría, yo creo que no le dieron la espalda al club.»

Endere siguió analizando la instancia judicial y dijo, «yo creo que hoy la cuestión está en la cancha de la Justicia y dentro de las estrategias legales que muy bien fueron explicadas por los abogados y abogadas del club. Desde el punto de vista procesal, es decir el otorgamiento o no del recurso, existen argumentos y existen antecedentes que indican que le deberían otorgar el recurso ante la Suprema Corte y esto le permitiría tener una instancia más para dirimir o no la solidaridad del club. Yo soy positivo y creo que está en la cancha de la justicia aunque la política debe acompañar. Yo lo que no creo es que la política se tenga que apropiar del conflicto para sacar algún tipo de usufructuó, pero si tiene que acompañar.»

Por último, Endere habló de las afirmaciones realizadas por el Intendente Wesner y aseguró: «me parece que en la función de Intendente fue a mostrar su apoyo y la realidad es que no creo que venga por una solución económica y no sé de qué lugar la podría dar el Municipio. No me terminó de quedar claro, insisto, me parece que hay que acompañar y no apropiarse de los conflictos para tratar de sacar usufructo electoral.»