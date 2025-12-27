La industria volvió a caer en noviembre y crece la preocupación en las pymes

La industria argentina registró en noviembre un nuevo retroceso y consolidó un escenario de estancamiento que genera preocupación en el sector productivo. Según estimaciones preliminares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad cayó un 6% interanual y un 1% respecto de octubre.

El informe confirmó la persistencia de una tendencia descendente y advirtió que el impacto es más fuerte en las pequeñas y medianas empresas. Para la medición, la UIA tomó en cuenta el consumo de energía eléctrica, la demanda industrial y relevamientos a referentes empresariales de todo el país.

Desde la entidad explicaron que el desempeño de noviembre estuvo condicionado, en parte, por la menor cantidad de días hábiles. El mes tuvo dos jornadas laborales menos que noviembre de 2024 y cuatro menos que octubre de 2025, debido al calendario de feriados.

Sectores más afectados

La caída fue generalizada, aunque con distinta intensidad según el sector. La construcción volvió a ubicarse entre las actividades más golpeadas. El despacho de cemento retrocedió 7,7% y el Índice Construya, que mide la venta de insumos para la construcción, cayó 7,1%.

Ambos indicadores se mantienen más de un 20% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023, en un contexto de fuerte debilidad de la demanda interna.

La industria automotriz también atravesó un mes complejo. La producción de vehículos cayó 22%, influida tanto por la menor cantidad de días hábiles como por la retracción del mercado interno. En tanto, la fabricación de bebidas descendió 6,9%.

Otro indicador clave fue el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que se redujo 5,8%, una señal que suele anticipar menores niveles de actividad. En el sector metalmecánico, la baja fue más moderada, del 0,5%, aunque la UIA aclaró que la base de comparación fue más baja que en otros rubros.

Señales mixtas y comercio exterior

En contraste con este escenario, algunos indicadores mostraron leves mejoras mensuales. El patentamiento de maquinaria industrial creció 0,9% y la producción de acero avanzó 0,4%.

En el plano externo, las exportaciones industriales hacia Brasil se mantuvieron prácticamente estables, con una variación de -0,1%. En cambio, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial cayó más de un 10% en términos mensuales.

La UIA señaló que la heterogeneidad sectorial sigue siendo marcada. Solo la refinación de petróleo y la fabricación de motos lograron recuperar niveles similares a los de 2022. El resto de la industria continúa rezagado.

Panorama complicado para las pymes

El informe remarcó que, en términos históricos, la actividad industrial se ubica cerca de un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, en niveles similares al cuarto trimestre de 2024. La recuperación observada a fines del año pasado no logró consolidarse.

Si bien el acumulado hasta octubre de 2025 muestra un crecimiento interanual del 3,1%, no se advierten señales claras de despegue en el corto plazo.

La situación es aún más delicada en el universo pyme. Según datos de la Fundación Observatorio Pyme, durante el tercer trimestre de 2025 la producción cayó 4,1% y el empleo retrocedió 4,6%.

Los indicadores adelantados continúan en zona contractiva. El PMI-PyME se ubicó en 43 puntos y el Índice de Clima Empresarial (ICE-PyME) en 44, ambos por debajo del umbral de crecimiento.

Costos y competencia importada

En el cierre del relevamiento, la UIA advirtió que la presión de costos sigue siendo el principal problema para las pymes industriales. El 81% de las empresas reportó aumentos de costos y el 37% perdió participación en el mercado interno.

El informe destacó que esta pérdida se explica, en gran medida, por la competencia de productos importados, especialmente de origen chino. A este escenario se suman dificultades en la cadena de pagos y un clima de negocios deteriorado, factores que siguen condicionando la recuperación del sector.