Cronograma confirmado para los Carnavales Oficiales 2026: Anuncian la llegada de Mirú Mirá

Los carnavales oficiales se realizarán desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero en el corsódromo municipal Gabriel Antonio.

La actividad comenzará a las 20:30 horas con el desfile de agrupaciones locales e instituciones.

El viernes 6 participarán Centros de Día, Programa Callejeada, Verano Dorado, El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba, El Color de tu corazón, Daii Yará y Bahía Ba.

El sábado 7 se presentarán Los reyes de la noche, El grito de los barrios, Daii Yará, GRES Bahía Ba, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, Vip Samba y El color de tu corazón.

La jornada de cierre será el domingo 8 con la presencia de la comparsa Mirú Mirá de 25 de Mayo y la quema del momo. Además, ese día, desfilarán Verano Dorado, GRES Salgueros, Caporales Sangre Morena, GRES Bahía Ba, Insaciables, Daii Yará, Agrupación 100% Salay, El color de tu corazón, Arrebatando Lágrimas y Vip Samba.

El tránsito permanecerá interrumpido de 18:00 a 01:00 horas en los cruces de San Martín y Guisasola, San Martín y Junín, Necochea y Junín, Guisasola y avenida Colón, Pourtalé y Belgrano, y Pourtalé con Dorrego.

En el lugar habrá puestos de venta de comida y alquiler de sillas a cargo de instituciones locales.