¿Cuáles son los 15 proyectos que aprobaron los concejales estudiantiles de Olavarría?

Este martes 23 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil (HCDE) 2025, con la participación de concejales y concejalas estudiantiles de distintas escuelas secundarias de todo el partido de Olavarría.

En el inicio de la jornada asumieron las nuevas autoridades: Valentín Castro, concejal de ENAPE, fue designado presidente del HCDE y Aylén Garriga, de Fátima, secretaria. Además, durante un tramo de la sesión, la presidencia fue ejercida por Dylan Ojeda, del Instituto Privado Sierras Bayas.

En esta primera sesión se aprobaron 15 resoluciones y una ordenanza, en el marco de un trabajo que fue acompañado por los concejales y concejalas que integran la Comisión de Educación del HCD, presidida por Telma Cazot e integrada por Miriam Mosescu, María Adela Casamayor, Hosanna Cazola, Carlos Coscia, Francisco González y Hernán Quiroga.

Cabe recordar que, de acuerdo a la Ordenanza 4924/22, los proyectos aprobados en el HCDE deben ingresar como iniciativas formales al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento durante el siguiente período deliberativo.

Este año, el HCDE cuenta con la participación de 47 estudiantes de diferentes establecimientos educativos, quienes fueron elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras en elecciones realizadas durante el mes de mayo.

Durante la primera sesión se abordaron temáticas diversas, con reiteradas iniciativas vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad, la promoción de encuentros deportivos y la implementación de talleres de capacitación para jóvenes, entre otras.

Proyectos aprobados: