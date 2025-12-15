Cuantioso robo en una vivienda sobre autopista Fortabat

Un vecino domiciliado en Autopista Fortabat al 8700 denunció que fue víctima de un cuantioso robo en su domicilio durante la jornada de este sábado 13 de diciembre cuando, al regresar a su vivienda aproximadamente a las 23:00, encontró una puerta que da al patio violentada.

Según consta en la declaración testimonial, el damnificado, quien vive solo y trabaja en el rubro de transporte de carga, había salido de su casa en horario de la mañana por un desperfecto mecánico de su auto. Tras llevar el vehículo a un taller y visitar a su padre, donde estuvo hasta la noche, regresó a su vivienda.

Al ingresar a su casa junto a un amigo, comenzó a revisar y notó el faltante de varios objetos y dinero. El denunciante detalló que le sustrajeron 5 mil dólares en efectivo que se encontraban guardados, una carabina calibre 22, un aire acondicionado marca BGH, un monitor de computadora de la marca Samsung, modelo 2021, una billetera con documentación personal y tarjetas entre otros elementos.

Tras realizar la correspondiente denuncia en la subcomisaría de Loma Negra, la vivienda fue peritada por Policia Científica. De acuerdo a lo que se supo, se inició una causa penal caratulada como «robo» con investigación de la fiscalía de turno. (En Línea Noticias)