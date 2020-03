Cuarentena obligatoria: En Olavarría creció un 40 % el consumo de internet

Lo afirmó Javier Di Salvo, titular de la prestadora de internet Wimax.

El propietario de Wimax, la prestadora de servicios de internet inhalambrica de Olavarría habló con En Línea Noticias sobre los consumos de los olavarrienses en tiempos de cuarentena obligatoria.

La mayoría de los olavarrienses en sus casas, con hiperconectividad incrementaron a casi el 50 % los consumos en estos primeros tres días de cuarentena obligatoria decretado por el gobierno nacional.

Di Salvo calificó de “récord” el consumo de internet en la ciudad con un incremento en principio de un 40 % en las primeras horas de la cuarentena.

“Es un fenómeno mundial nunca visto”, afirmó el empresario quien además agregó que, “estamos experimentando algo que nunca había sucedido, y las redes a pesar que esta todo mucho mas lento no colapsaron.”



Di Salvo explicó que, “nosotros al estar conectados a servidores locales de Youtube, Facebook, Google y Netflix en esos servicios abastecemos perfectamente la demanda, pero registramos lentitud en el servicio de Instagram, y envío de archivos grandes en Whatsapp.”



Sobre los picos de los consumos Di Salvo indicó que ahora con la cuarentena “los picos de consumos se marcan entre las 11 de la mañana a 2 de la madrugada.”



“Antes el horario pico era de las 21.00 horas a la medianoche”.



Finalmente dijo que, “lo que estamos observando es que el consumo se viene incrementando día a día, nosotros en WIMAX estamos atentos al mantenimiento de las redes y las repetidoras y como es algo nuevo para nosotros es un desafío técnico.”



Por último Di Salvo suscribió las recomendaciones mientras perdure la cuarentena del COVD 19 del ENACOM para que la “RED NO COLAPSE”.



1) Utilizar las líneas fijas para llamadas de voz.

2) Utilizar SMS en vez del whatsapp para la mensajería instantánea.

3) Evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y de ser necesarias minimizar la

calidad de transmisión.

4) Evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad.

5) Ser precisos en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarias.

6) Utilizar racionalmente plataformas en línea que implican un gran consumo en la red.

7) No viralizar cadenas o informaciones no verificadas.

SOLO seguir las recomendaciones brindadas por los medios oficiales del Gobierno Nacional, Provincial o Municipal. Comunicación responsable.



A las que le sumó como recomendación es que las aplicaciones “de streaming especialmente Youtube las usen en calidad de video en automático que no fuercen setear en HD, que eviten enviar fotos o archivos grandes en Whatsapp, también evitar el uso de videollamadas por lapsos largos de tiempo. Recomiendo usar Netflix , Youtube y Facebook en nuestra red Wimax que esas tres aplicaciones están garantizadas,” señaló.

