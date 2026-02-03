Cuatro olavarrienses sufrieron un vuelco en la provincia de Córdoba

Cuatro olavarrienses protagonizaron un vuelco en la provincia de Córdoba durante la madrugada de este martes, a la altura del departamento de Río Cuarto.

El siniestro vial ocurrió en inmediaciones de la localidad de Vicuña Mackenna, cuando el vehículo utilitario en el que se trasladaban volcó por causas que se tratan de establecer.

En el rodado viajaban los ciclistas Maicol Roldán, Santiago Roldán y Alejandro Galván, quienes se dirigían a una competencia deportiva programada para los próximos días en la provincia de San Luis. Los deportistas viajaban acompañados por Mario Di Martino.

Tras el hecho, todos los ocupantes recibieron asistencia médica y se confirmó que ninguno presenta lesiones de gravedad.