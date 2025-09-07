Daltón Jauregui a Guillermo Lascano sobre las boletas: «las nuestras no dicen 3%

Tapa
Por En Linea Noticias 0

El candidato a Senador Provincial de Unión y Libertad, Daltón Jauregui contestó este domingo la acusación de Guillermo Lascano sobre maniobras para confundir al electorado dentro de los cuartos oscuros.

Unión y Libertad y la alianza La Libertad Avanza tienen boletas muy similares dado que predomina el color violeta característico de los soldados de Javier Milei.

Pasó lo que se suponía iba a pasar: La Libertad Avanza denunció mezclan sus boletas con las de Daltón Jauregui

Lascano mostró un video donde ambas boletas aparecían mezcladas.

Daltón Jauregui se sumó al posteo y dijo, «Guillermo querido, sepáralas bien. Fíjate que las nuestras no dice 3%».

La chicana claramente está vinculada a las denuncias de corrupción que recayeron sobre Karina Milei.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!