Daniel Soria visitó el polo judicial de Olavarría

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, recorrió el nuevo polo judicial de la ciudad en una entrevista exclusiva con la periodista Claudia Bilbao. El magistrado señaló que el edificio permitirá que quienes trabajan estén «más a mano con las necesidades de un lugar de encuentro».

Soria afirmó que se trata de un edificio que «es austero, no tiene ningún lujo». Según explicó el funcionario, la estructura debió ser readecuada debido a que «el cambio digital fue enorme» y modificó la dinámica del ejercicio de la abogacía. «Concurren muchos menos abogados a tribunales que antes, no tienen que consultar los expedientes en la mesa de entrada física sino en la mesa de entrada virtual», detalló el ministro.

En relación con el espacio físico, Soria indicó que la digitalización «ha eliminado la necesidad de algunos espacios, por ejemplo los archivos soporte papel». Al respecto, precisó que actualmente se requiere «capacidad de almacenaje en la nube», lo cual permitió un ahorro de superficie de «alrededor del treinta por ciento de los espacios».

Respecto a la situación institucional, el magistrado se refirió a las vacantes en el Poder Judicial. Indicó que en la Corte hay un récord de faltantes, donde «de siete jueces faltan cuatro». Soria manifestó que «el tiempo para la cobertura de cargos críticos no es indiferente» y que la situación debe resolverse siguiendo lo establecido en la Constitución.

Sobre el acceso a la información judicial, el ministro destacó que «todas las decisiones de la Corte están públicas» y que en breve se sumarán las sentencias de todas las cámaras y juzgados de primera instancia. «Cualquier decisión va a estar sujeta al escrutinio público, por supuesto respetando los datos sensibles de las personas», concluyó el funcionario.

Finalmente, Soria confirmó que el objetivo es que todos los órganos que hoy están dispersos queden concentrados en este predio, incluyendo probablemente a la mayor parte del Ministerio Público.

