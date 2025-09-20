Debido a las condiciones climáticas se suspende la segunda edición de la Fiesta de la Primavera

Tapa
Por En Linea Noticias 0
Drone En Linea Noticias

El Municipio de Olavarría informa que debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas se ha decidido suspender la realización de la Fiesta de la Primavera, que este domingo se iba a llevar a cabo en el Parque Helios Eseverri.

Las continuas lluvias han perjudicado el normal y seguro desarrollo de los trabajos de armado y logística del evento, como así también afectado las condiciones del predio, lo que imposibilita la realización.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!