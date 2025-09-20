Debido a las condiciones climáticas se suspende la segunda edición de la Fiesta de la Primavera

Drone En Linea Noticias

El Municipio de Olavarría informa que debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas se ha decidido suspender la realización de la Fiesta de la Primavera, que este domingo se iba a llevar a cabo en el Parque Helios Eseverri.

Las continuas lluvias han perjudicado el normal y seguro desarrollo de los trabajos de armado y logística del evento, como así también afectado las condiciones del predio, lo que imposibilita la realización.