Defensa del consumidor y relaciones vecinales logro 80% de solución en reclamos
La Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales, a cargo de Jorge Garaiz, dio a conocer un informe de gestión detallado sobre las actividades realizadas durante el 2025. El balance destaca una alta efectividad en la resolución de conflictos y un amplio programa de concientización y atención descentralizada.
Números de Gestión: 2.500 Consultas y Alta Tasa de Solución
A lo largo del año, la dependencia recibió un total de 2.500 consultas, incluyendo tanto las atenciones en la oficina central como las brindadas en el programa itinerante en las localidades.
|Área de Gestión
|Expedientes Iniciados
|Tasa de Solución
|Defensa del Consumidor
|750
|80% de Solución (Recuperación de sumas o solución directa)
|Relaciones Vecinales
|150
|–
|Total Consultas (Aprox.)
|2.500
El dato más relevante es que, de los 750 expedientes iniciados en Defensa del Consumidor, se logró una tasa de solución del 80%, lo que se traduce en una efectiva recuperación de sumas dinerarias o la solución directa del conflicto para el consumidor.
Problemáticas Principales
El informe detalla los temas que generaron mayor cantidad de reclamos:
A. Relaciones Vecinales
El 29,7% de las problemáticas vecinales están relacionadas con medianeras, plantas y/o árboles. El segundo tema con mayor volumen (16,9%) corresponde a desavenencias entre locador y locatario (alquileres). El porcentaje restante se divide en cuestiones como ruidos molestos, animales, uso indebido de espacios públicos y aguas servidas.
B. Defensa del Consumidor
Los reclamos más frecuentes se agruparon en:
- Estafas virtuales.
- Facturaciones y bajas de servicios (internet, telefonía, energía eléctrica).
- Obras sociales.
- Sobreendeudamiento (financiero).
- Incumplimiento de entregas de productos (adquiridos localmente o vía online fuera de la ciudad).
Programa de Atención Descentralizada y Mediación
Durante el 2025, el área de Defensa del Consumidor mantuvo un programa de atención itinerante visitando de manera recurrente las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica, Sierras Bayas y Loma Negra.
Esta modalidad tiene como objetivo facilitar trámites y brindar asesoramiento a la comunidad en sus lugares de residencia, abarcando denuncias de consumo y solicitudes de mediaciones vecinales.
Desde el área de Relaciones Vecinales se destacó la importancia de la mediación comunitaria como herramienta fundamental para promover el diálogo constructivo y una sana convivencia, especialmente en conflictos por filtraciones, medianeras, árboles y ruidos molestos.
Ciclo de Concientización Educativa
Otro pilar de la gestión fue la continuidad del ciclo de charlas informativas y concientización en establecimientos educativos. Los encuentros, a cargo del director Jorge Garaiz, se enfocaron en concientizar a los estudiantes sobre sus derechos y obligaciones como consumidores, basándose en los tres pilares del Derecho de Consumo (proveedor, consumidor y relación de consumo).
El programa de capacitación alcanzó a más de 25 instituciones de distintos niveles y modalidades, incluyendo:
- Centros de Formación: CFP Nº 401 de Colonia Hinojo.
- Escuelas Secundarias y Medias: EES Nº 4 de Hinojo, EES Nº 7, Escuela Media Nº 6 (Ex Nacional), Escuela Normal, FINES (Hinojo y Sierra Chica), CENS Nº 453.
- Institutos Privados: Instituto Cáneva, Instituto Estrada, Colegio Nuevas Lenguas, Colegio Libertas, Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo, Colegio Alfa y Omega, Colegio Nuestra Señora del Rosario, Colegio ECEA, Escuela Fátima, Colegio San Antonio e Instituto Privado de Sierras Bayas.
- Escuelas Primarias y otras: Escuela Nº 1 “Jorge Luis Borges”, Escuela Nº 17 de Sierra Chica, Escuela Nº 16, Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel”, Escuela Nº 3 de Loma Negra y Escuela Nº 8 (Ex Comercial).