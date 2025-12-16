Defensa del consumidor y relaciones vecinales logro 80% de solución en reclamos

La Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales, a cargo de Jorge Garaiz, dio a conocer un informe de gestión detallado sobre las actividades realizadas durante el 2025. El balance destaca una alta efectividad en la resolución de conflictos y un amplio programa de concientización y atención descentralizada.

Números de Gestión: 2.500 Consultas y Alta Tasa de Solución

A lo largo del año, la dependencia recibió un total de 2.500 consultas, incluyendo tanto las atenciones en la oficina central como las brindadas en el programa itinerante en las localidades.

Área de Gestión Expedientes Iniciados Tasa de Solución Defensa del Consumidor 750 80% de Solución (Recuperación de sumas o solución directa) Relaciones Vecinales 150 – Total Consultas (Aprox.) 2.500

El dato más relevante es que, de los 750 expedientes iniciados en Defensa del Consumidor, se logró una tasa de solución del 80%, lo que se traduce en una efectiva recuperación de sumas dinerarias o la solución directa del conflicto para el consumidor.

Problemáticas Principales

El informe detalla los temas que generaron mayor cantidad de reclamos:

A. Relaciones Vecinales

El 29,7% de las problemáticas vecinales están relacionadas con medianeras, plantas y/o árboles. El segundo tema con mayor volumen (16,9%) corresponde a desavenencias entre locador y locatario (alquileres). El porcentaje restante se divide en cuestiones como ruidos molestos, animales, uso indebido de espacios públicos y aguas servidas.

B. Defensa del Consumidor

Los reclamos más frecuentes se agruparon en:

Estafas virtuales.

Facturaciones y bajas de servicios (internet, telefonía, energía eléctrica).

(internet, telefonía, energía eléctrica). Obras sociales.

Sobreendeudamiento (financiero).

(financiero). Incumplimiento de entregas de productos (adquiridos localmente o vía online fuera de la ciudad).

Programa de Atención Descentralizada y Mediación

Durante el 2025, el área de Defensa del Consumidor mantuvo un programa de atención itinerante visitando de manera recurrente las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica, Sierras Bayas y Loma Negra.

Esta modalidad tiene como objetivo facilitar trámites y brindar asesoramiento a la comunidad en sus lugares de residencia, abarcando denuncias de consumo y solicitudes de mediaciones vecinales.

Desde el área de Relaciones Vecinales se destacó la importancia de la mediación comunitaria como herramienta fundamental para promover el diálogo constructivo y una sana convivencia, especialmente en conflictos por filtraciones, medianeras, árboles y ruidos molestos.

Ciclo de Concientización Educativa

Otro pilar de la gestión fue la continuidad del ciclo de charlas informativas y concientización en establecimientos educativos. Los encuentros, a cargo del director Jorge Garaiz, se enfocaron en concientizar a los estudiantes sobre sus derechos y obligaciones como consumidores, basándose en los tres pilares del Derecho de Consumo (proveedor, consumidor y relación de consumo).

El programa de capacitación alcanzó a más de 25 instituciones de distintos niveles y modalidades, incluyendo: